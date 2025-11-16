Es tendencia:
Con doble turno: Alexis Sánchez entrega positiva noticia al Sevilla y sueña con retorno para el clásico

El Bicampeón de América continúa su proceso de recuperación y este domingo ya mostró que está realizando trabajos con la pelota.

Por Felipe Pavez Farías

Sánchez apunta a llegar al clásico con el Real Betis
© InstagramSánchez apunta a llegar al clásico con el Real Betis

Alexis Sánchez vuelve a ilusionar a los hinchas del Sevilla y confirma que está cerca de recibir el alta médica. El delantero nacional sufrió una complicada lesión muscular, pero no ha bajado los brazos y podría retornar para el partido más importante del año. 

En el partido ante la Real Sociedad, se informó que el Bicampeón de América sufrió una “lesión en el bíceps femoral del muslo derecho”. Esto obligó a su salida obligada y hasta se especuló con una ausencia hasta el 2026. 

Pero Alexis es de verdad y de inmediato comenzó su proceso de recuperación. El periodista Gonzalo Tortosa de El Chiringuito confirmó que no ha tenido días de descanso y hasta realiza doble turno para apurar su vuelta a las canchas. 

Lo que se confirmó este domingo ya que mostró parte de su entrenamiento. Sánchez ya realiza trabajos de velocidad y hasta remates al arco. Recuperación que tiene ilusionado a Matías Almeyda con su retorno para uno de los partidos más importantes del año. 

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

Al conocerse la lesión del “niño maravilla”, desde España se indicó que recién podría volver a finales de diciembre. Pero todo indica que el panorama de Alexis Sánchez cambia radicalmente. 

Justamente el comunicador citado, detalla que la recuperación de Alexis va mejor de lo esperado. Por lo que se apunta al clásico ante Real Betis el próximo 30 de noviembre y que para los hinchas del Sevilla es el partido más importante del año. 

