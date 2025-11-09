No se vio en TV: el noble gesto de Alexis Sánchez que saca aplausos en el Sevilla

Sevilla cortó la mala racha tras tres fechas seguidas sin saber de victorias en LaLiga. El elenco de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez superó al Osasuna de local y vuelve a meterse en la lucha por copas internacionales.

En está ocasión solo el ex Toulouse sumó minutos. Incluso fue uno de los puntos más destacados por la banda izquierda y ya se afianza como pieza clave en el equipo de Matías Almeyda.

ver también Xavi se la juega con su elección: Este es el jugador chileno favorito para el ex DT del Barcelona

Por su parte, el Bicampeón de América sigue ausente por el desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho. Sin embargo, tuvo un particular gesto que sacó aplausos entre los hinchas del Sevilla y que confirmaron su posición de “capitán sin jineta” en el plantel.

El gesto de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras el anuncio del nacimiento de su hija, Alexis Sánchez apareció en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuan para apoyar a sus compañeros. Como es costumbre, el delantero estuvo al borde de la cancha para dar indicaciones casi como si fuera entrenador.

ver también Gabriel Suazo deslumbra en la victoria del Sevilla, pero cierra con quejas al árbitro

Pero eso no fue todo ya que al finalizar el encuentro, rápidamente se fue a camarines para recibir a sus compañeros. Lo que no apareció en TV y solo fue registrado por las cuentas del Sevilla. El momento mostró como Sánchez recibe euforico a sus colegas y los felicita por el gran triunfo ante Sevilla.

Liderazgo que fue aplaudido por los hinchas que añoran su pronto retorno a las canchas. “Cuánta aura transmite”, “Este chaval aporta alegría”, “líder dentro y fuera de la cancha”, “Si Alexis está feliz, somos felices los chilenos” y “Alexis es todo lo que está bien”, fueron los mensajes aplaudiendo la labor del eterno “niño maravilla”.

Publicidad