Xavi se la juega con su elección: Este es el jugador chileno favorito para el ex DT del Barcelona

Xavi Hernández es, sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia de España y del mundo en la última década.

El excentrocampista español tuvo una destacada carrera, ganando numerosos títulos con el Barcelona y la selección española, incluyendo la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Ahora, a sus 45 años y en su nuevo rol como entrenador, habiendo dirigido al Barcelona durante tres temporadas, no es común ver a Xavi frente a un micrófono en actividades relajadas y lejos del alto rendimiento. Por eso sorprendió su participación en una dinámica organizada por el tiktoker español, Adri Contreras, quien le propuso una tradicional ronda de preguntas rápidas donde diera a conocer sus “futbolistas favoritos” de distintos países, incluyendo Chile. ¿A quién respondió?

ver también Del Piero sorprende con su elección: Este es el jugador chileno favorito para ‘Pinturicchio’

El jugador chileno favorito de Xavi Hernández:

Durante el rápido intercambio de preguntas y respuestas, Xavi mencionó a figuras de la talla de Lamine Yamal, Zinedine Zidane, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros. Cuando llegó el turno de Chile, Xavi no lo dudó y se inclinó por Alexis Sánchez como su futbolista favorito nacional.

Durante tres temporas Alexis Sánchez fue compañero de Xavi Hernandez en el FC Barcelona. (Foto: David Ramos/Getty Images)

Recordar que ambos compartieron durante tres temporadas como compañeros en el Barcelona, entre las temporadas 2011-12/2013-14, donde el “Maravilla” estuvo en el plantel y conquistaron una serie de títulos, entre ellos, el Mundial de Clubes 2011, la Supercopa de Europa del mismo año, además de otros títulos locales.

Publicidad

Publicidad

El ex mediocampista también compartió una temporada con Claudio Bravo, cuando el ex capitán de La Roja llegó al cuadro blaugrana en 2014, la que sería la última temporada del mediocampista en Barcelona, para posteriormente emigrar a Al-Sadd S. C. de Qatar.

Los jugadores favoritos de Xavi, país por país

España: Lamine Yamal.

Francia: Zinedine Zidane.

Italia: Andrea Pirlo.

Alemania: Franz Beckenbauer.

Portugal: Cristiano Ronaldo.

Argentina: Lionel Messi.

Colombia: Carlos Valderrama.

Chile: Alexis Sánchez.

México: Rafa Márquez.

Uruguay: Luis Suárez.

Publicidad