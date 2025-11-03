Alexis Sánchez ha envejecido con la pelota en los pies. Si bien el Maravilla ha dejado de ser el Niño, sigue generando expectativas y buenos deseos de parte del público chileno, que adora sus regates y se fascina con sus goles.

En el Sevilla, una especie de nueva vida se había encarnado en él. Pese a ello, los años no pasan sin nada y, al poco tiempo de su renacer, el tocopillano tuvo que hacer una pequeña parada. Una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho lo tiene, por un tiempo, fuera de las canchas.

Pero, la chispita de Alexis ha renacido y se espera lo mejor de este nuevo renacer del Maravilla. Los viejos tiempos parecen lejanos, pero hay esperanzas. Eso sí, pudo ocurrir un accidente que podría haber cambiado la vida de Alexis Sánchez.

ver también Hizo un gol en un Mundial, jugó en Colo Colito de Concepción y se retiró en Coquimbo Unido

Anécdota chistosa, pero que pudo no serlo

Fue en medio de una concentración de la Selección Chilena cuando Alexis Sánchez casi tiene tremendo accidente. Así lo narró hace un tiempo Nicolás Peric, quien contó la anécdota en el programa “Pero con respeto” de Chilevisión.

“Le quedó el pan metido en la tostadora y no halló nada mejor que meter un cuchillo metálico. ¡Y, pah! Cortó la luz en todo el edificio”, partió diciendo el Loco Peric.

“Nosotros, con Claudio Bravo, lo estábamos mirando y le decíamos ‘te vas a electrocutar’. Y le metía el cuchillito por el lado, porque le había quedado el pan adentro. Cuando se cortó la luz, nos paramos y vimos que el cuchillo tenía un hoyo. Gracias a Dios no le pasó nada a Alexis”, añadió el guardametas.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez en sus tiempos mozos en la Selección | Photosport

“Alexis se hizo el gil y se fue a sentar. Todo el hotel se quedó sin luz“, cerró el Loco Peric, en conversación con Julio César Rodriguez, en 2022, recordando una anécdota que data de los inicios de la era Bielsa, por 2007.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los plazos de recuperación de Alexis Sánchez?

Desde el Sevilla dieron un plazo mínimo de recuperación para Alexis Sánchez. Se informó que el Maravilla no estará de vuelta a las canchas antes de diciembre. El duelo ante el Valencia o el Real Oviedo podría ser el de su retorno.