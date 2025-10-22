Puede que este no sea el mejor momento de Arturo Vidal en toda su carrera. Con 38 años a cuestas, tampoco es que uno pudiese esperar que el King haga lo mismo que cuando tuvo una espectacular carrera mundial.

Sin embargo, eso no quita lo comido y lo bailado. Arturo Vidal es simplemente uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno y de eso dan fe sus pasos por grandes de Europa, así como sus grandes proezas.

No por nada, el King estuvo en el Barcelona, compartiendo con Lionel Messi y grandes estrellas culés. Y qué decir de su tiempo en el Bayern Munich o en la Juventus multicampeona. Realmente un crack.

La estadística con la que Arturo Vidal supera a Lionel Messi

Su amplio CV lleva a Arturo Vidal a la cima de una particular estadística. De hecho, en ella, supera a Lionel Messi y se plasma como el mejor sudamericano de todos los tiempos, compartiendo el primer lugar con otro argentino.

¿De qué hablamos? De los jugadores más ganadores de las cinco ligas más grandes de Europa. Si bien son varios jugadores los que lideran la lista, Arturo Vidal forma parte de ellos, igualado con futbolistas de renombre.

Con un total de 13 títulos en Europa, el King es el jugador a nivel mundial que más títulos ha ganado en el Viejo Continente, igualando a Kingsley Coman, Thomas Muller, Alfredo Di Stefano, Ryan Giggs y Robert Lewandowski. Lionel Messi ganó 12.

¿Cuál fue el último título de Arturo Vidal en Europa?

El último trofeo de liga europea que ganó Arturo Vidal fue el de la temporada 2020-2021 de la Serie A italiana. Lo hizo con el Inter de Milán.