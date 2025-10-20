¿Qué hace Arturo Vidal en Brasil? Este domingo estaba en el Estadio Sánchez Rumoroso y ahora se pasea por la ciudad carioca, como quien toma un bus desde Santiago al Quisco.

Esto fue captado por el programa argentino de Picado TV, cuando se hablaba del tema de la Copa Libertadores. Racing de Avellaneda visita a Flamengo por las semifinales del torneo continental y ya se palpita el encuentro en tierras trasandinas.

Es por ello que en el programa argentino hicieron un despacho en vivo desde el hotel en Río de Janeiro, donde se quedan los equipos. Allí, el periodista Gonzalo Cardozo recibió el pase desde el estudio mientras le tendía un micrófono a Arturo Vidal. Hilarante.

Se vengan con Vidal

Antes de partir a Río de Janeiro, Arturo Vidal subió a sus redes sociales el golazo con el que Marruecos se puso arriba por 2-0 ante Argentina en el Mundial Sub-20. Esto, acompañado de una carita con corazones en los ojos y la bandera del país norafricano. Para que no digan que siempre es mufa.

Pero este lunes en la mañana apareció en Brasil. Así, como si nada. Y los argentinos, aprovechando la pica existente por la final del Sub-20, se rieron de la aparición del King.

“Pensaba que era un doble“, dijo el periodista argentino, que partió en dirección contraria al King, mientras sostenía su teléfono en la mano, en modo selfie. “Cuando se dio cuenta que era una nota, salió corriendo“, añadió el profesional argentino.

Arturo Vidal jugó el domingo ante Coquimbo | Photosport

Para más remate, la cuenta del sitio partidario de la Academia, Racing Radio Club, aprovechó el cartel de “mufa” del King e hizo una publicación en la que celebró el apoyo de Vidal hacia su ex club, Flamengo (que es la aparente razón de su visita a Río). “Listo, ganamos en la ida”, pusieron.

¿Cuándo juegan Flamengo y Racing por la semifinal de ida de la Copa Libertadores?

El partido entre Racing y Flamengo se jugará el miércoles 22 de octubre a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Maracaná. La vuelta se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre en el mismo horario.

