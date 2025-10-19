Colo Colo no pudo acercarse a la zona de copas internacionales. El elenco dirigido por Fernando Ortiz cayó en su visita a Coquimbo y sigue a cuatro puntos de meterse en Sudamericana.

El duelo ante el líder fue duro y friccionado, como se esperaba. Colo Colo cometió un error puntual y terminó pagándolo caro. Cabrera se adelantó y anticipó a la zaga alba, poniendo el único tanto del encuentro.

Con este resultado, Colo Colo tendrá que esperar una nueva caída de los Mineros para poder ponerse nuevamente al acecho en la Liga de Primera. Pese a ello, lo que más preocupa es la poca contundencia ofensiva mostrada.

ver también ¿Con cuántos puntos más Coquimbo Unido es campeón?

Palabras de Vicente Pizarro

Vicente Pizarro fue uno de los puntos altos de Colo Colo. El volante tuvo una ocasión clara de gol y fue de los más incisivos a la hora de armar jugadas en el ataque albo. En su análisis, alega buen juego del Cacique.

“El primer tiempo fuimos superiores, mostramos el juego que habíamos mostrado en la semana y creo que después del gol nos caemos. Es una desconcentración nuestra y se nos desordena todo. Estando finos podría haber sido distinto el resultado. Hay que dar vuelta la página, ahora solo sirve ganar”, enfatizó, asegurando que se juegan todo en la clasificación a copas internacionales.

“Tenemos que clasificar, sí o sí. Colo Colo no puede estar sin copas internacionales. Vamos a tener que trabajar para eso. Agachar la cabeza y trabajar más aún“, cerró.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?