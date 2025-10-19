Acostumbrados a noticias poco alentadoras, en Colo Colo vienen de recibir una buena. Se trata de la caída de Cobresal en el duelo ante Deportes Limache, en la fecha sabatina de la Liga de Primera 2025.

El cuadro minero sucumbió ante el Tomate Mecánico, en un duelo con amplia ventaja para los locales. Esto le permite a Colo Colo, que está a cuatro puntos de Cobresal, esperanzarse con quedar a sólo uno, de ganar su próximo partido.

Precisamente, este domingo, el Cacique enfrenta a Coquimbo Unido. El cuadro pirata quiere sellar su primera estrella y, para ello, prepara parar las variantes que tanto le han dado resultados. ¿Conseguirá el Albo aguarles la fiesta?

Recorrido hacia las copas internacionales

Hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, se clasifican a copas internacionales. Si bien Colo Colo se encuentra octavo, la caída de Cobresal, en el lugar siete, abre las esperanzas.

Lo que viene para el Cacique, después de Coquimbo, es vital en este plan de clasificación a Copa Sudamericana. Lo más importante sigue siendo ganarle al Pirata, pero, de acontecer, la gran final se dará en la penúltima fecha, cuando Colo Colo enfrente a los Mineros.

Entre medio, evidentemente, más partidos se jugarán. Para Colo Colo se viene, después de Coquimbo: Deportes Limache (L), Ñublense (V), Unión Española (V), Unión La Calera (L), Cobresal (V) y Audax Italiano (L).

Por parte de Cobresal, los partidos que quedan son: Unión Española (L), Audax Italiano (V), Everton de Viña del Mar (L), Deportes Iquique (V), Colo Colo (L) y Ñublense (V).

Arturo Vidal en la previa del duelo ante Coquimbo | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

