No siempre lo que da resultados al otro lado de la Cordillera sirve desde su cara occidental. Un buen ejemplo de esto es Claudio Aquino, jugador que llegó a Colo Colo como una estrella y que no ha sabido rendir.

Para ser justo, nadie en Colo Colo ha logrado convencer en este 2025. De hecho, Jorge Almirón pasó de ser un ídolo total del club a una especie de paria en el elenco de Macul.

En el caso del ex jugador de Vélez Sarsfield, llegó tras conseguir el campeonato trasandino y lograr ser escogido el mejor del torneo. Es por eso que fue una verdadera sorpresa que escogiera a Colo Colo como destino.

ver también Claudio Borghi recordó la verdadera razón que lo acercó a la banca de Colo Colo: “Mi gran virtud…”

De proyecto de ídolo a pocas luces

Son 35 partidos, cinco goles y cuatro asistencias. Esas son las estadísticas que ha plasmado Claudio Aquino desde su llegada a Colo Colo, a inicios de este 2025. Esto está muy lejos de los 51 encuentros, 12 goles y 10 asistencias que dejó en Vélez en 2024. Y eso que el Fortín no tuvo Libertadores.

Es por esto que Fernando Ortiz pretende darle una nueva misión en el juego. Para ello, ha trabajado mostrándole videos y pidiéndole una actitud más goleadora. “Tiene una visión diferente. Puede dar un pase de gol, pero espera que el delantero defina. Me parece perfecto, pero tienes que pisar más el área y llegar más. En ese trabajo es el que estoy insistiendo para ver lo que fue Claudio en Vélez“, reconoció el Tano Ortiz.

¿Moneda de cambio?

Fernando Ortiz empieza a armar su equipo para el 2026. Para ello, Colo Colo tendrá que validar algunos de los requisitos que pide el actual técnico del Cacique.

Publicidad

Publicidad

Una de las cosas que más interesa a Ortiz es reencontrarse con Diego Valdés, jugador al que dirigió en el América de México. Actualmente, el chileno milita, precisamente, en Vélez Sarsfield.

Y como Claudio Aquino dejó el mejor de los recuerdos, puede que sea el momento de volver al cuadro donde brilló. Según Cristián Alvarado, de Radio ADN, el argentino sería la moneda de cambio de Colo Colo.

“Hay un jugador que no ha respondido, que viene de Vélez y está con guiños, que es Claudio Aquino. Podría estar dentro de la negociación“, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Claudio Aquino no rindió cómo se esperaba en Colo Colo | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Será ante Coquimbo Unido, en la próxima fecha de la Liga de Primera 2025. El Cacique se enfrentará a los Piratas en el Estadio Sánchez Rumoroso, el domingo 19 de octubre a las 12.30 horas.