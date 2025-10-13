Un verdadero golpe recibió Universidad de Chile con la posible salida de Gustavo Álvarez a la selección peruana. Sin embargo, desde Lima aclararon en qué está la situación.

Álvarez es uno de los grandes responsables de que el Romántico Viajero haya vuelto a ser un equipo competitivo. Durante el 2025 han dejado una buena imagen a nivel internacional, lo cual ha hecho que desde el extranjero se interesen por el DT argentino.

¿Se va Gustavo Álvarez?

En Universidad de Chile se encendieron las alarmas debido a que desde el diario El Mercurio, aseguraron que Gustavo Álvarez tenía un acuerdo con la selección de Perú y que de esta manera, dejaría al CDA a final de año.

La noticia pegó fuerte en La Cisterna, debido a que se da justo antes de jugar la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús el próximo jueves 23 de octubre. Claro que desde Perú le dieron un aterrizaje forzoso a esta información.

ver también Leyenda de la U manda a buena parte a Gustavo Álvarez tras opción de Perú: “Que se vaya…”

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), conversó con Teledeportes y fue consultado sobre si Gustavo Álvarez estaba listo en Perú. “No es verdad”, fue su contundente respuesta. Además, se negó a hablar de nombres puntuales para arribar a su seleccionado.

“Yo no puedo hoy entrar en decir ‘tal sí me gusta o tal no me gusta’, porque ya la verdad se convierte esto en una novela. Yo lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas, porque después de esto seguramente van a empezar a especular”, complementó Ferrari.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Incluso se había comenzado a especular con el millonario sueldo que tendría Gustavo Álvarez con los del Rímac, pero todo esto fue descartado por Jean Ferrari. “Es más, he visto hasta a algunos que dicen que ‘el contrato de tal entrenador ya está’. De verdad no lo puedo creer“, lamentó.

Finalmente, a Ferrari le preguntaron si le agradaba el nombre de Álvarez para Perú, pero salió jugando de gran manera para evitar responder. “Me gusta Fabián Bustos, me gusta (Jorge) Fossati, me gusta (Néstor) Gorosito”, cerró el directivo de Perú.

Publicidad