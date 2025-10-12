Los caminos de U. de Chile y Gustavo Álvarez parecen separarse. Pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2026 -y que ahora mismo tiene a los azules en semifinales de la Copa Sudamericana-, el DT ha dado pistas de que su proceso podría terminar a fines de este año.

“Cuando llegue el final de año, veremos cuál será el futuro”, declaró el DT en la más reciente conferencia de prensa que dio en la U.

No solo eso. A las dudas del entrenador se suman los reportes de que la selección de Perú hará todo por ficharlo. Desde El Mercurio revelaron que la federación vecina estaría dispuesta a pagar la cláusula de salida anticipada a la U, estimada en US$1,2 millones, para llevárselo.

La oferta es atractiva no solo porque sería la primera experiencia en una selección para Gustavo Álvarez. Además, en Perú le ofrecen un sueldo bastante más alto que los 50 mil dólares mensuales (poco más de 47 millones de pesos chilenos) que gana actualmente en la U.

El sueldo que le ofrece Perú a Gustavo Álvarez

Según información de El Mercurio, la Federación Peruana de Fútbol le ofrece a Gustavo Álvarez un contrato de dos millones de dólares al año. O sea, un sueldo de 166 mil dólares mensuales (cerca de 160 millones de pesos chilenos). Una importante alza respecto a lo que recibe en U. de Chile.

Antes de tomar cualquier decisión, eso sí, el entrenador debe enfocarse en terminar bien la Liga de Primera y continuar la aventura en la Copa Sudamericana. Los azules enfrentan a Lanús en las semifinales del torneo internacional, a disputarse el 23 y 30 de octubre.