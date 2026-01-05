Una de las teleseries más repudiadas por el hincha de Colo Colo llega a su fin definitivamente, con la salida de Salomón Rodríguez del cuadro albo para la temporada 2026.

Según pudo confirmar Dalealbo, el delantero uruguayo se despidió esta tarde de todos sus compañeros en la pretemporada, en las dependencias del Sifup, por lo que cierra una amarga etapa como fichaje estrella.

“El delantero Salomón Rodríguez no seguirá siendo parte de la institución y se va del club en medio del arranque de la pretemporada. Aún no se conocen mayores detalles del futuro destino que tendrá en este 2026″, explicaron.

Con esto se pone final a una relación tóxica de los hinchas con el llamado a ser goleador del equipo, pero que no pudo jamás demostrar el cartel con el que llegó desde Argentina.

Salomón Rodríguez tiene contrato con Colo Colo por lo que se habla de un préstamo al extranjero .Foto: Carola Tabilo /Photosport

¿Qué pasó con Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Según el citado medio “el jugador que era parte de la pretemporada del elenco Popular, se despidió de esta tarde de sus compañeros y no seguirá siendo parte del equipo para este año“.

Una situación que será confirmada este miércoles, en la reunión de directorio de Blanco y Negro, por lo que está todo pavimentado para que el uruguayo deje el club.

“Es uno de los jugadores que contaba con sueldo alto, por lo que en la dirigencia del club también se logra alivianar la carga en cuanto a los salarios. Probablemente se pueda tratar de una salida a préstamo, considerando que es uno de los puntos que buscaban en Blanco y Negro como una opción a destacar”, finalizaron.

