Universidad de Chile está pronta a recibir un duro golpe, luego de que se filtró que es segura la salida del técnico Gustavo Álvarez y que apunta a asumir en la selección de Perú.

Una noticia que fue confirmada con una fuente dirigencial por el diario El Mercurio y que mueve el piso de los azules en la previa de trascendentales partidos dentro de sus objetivos.

“Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando“, mencionaron desde la U al citado medio, donde además dejaron en claro que “cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle“.

Pero la salida anticipada en su contrato para el técnico argentino también deja un monto económico en la U: “La federación peruana pagaría la cláusula de salida anticipada, estimada en US$1,2 millones”.

En la U saben que deben ser indemnizados por una salida de Gustavo Álvarez. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Cuánto es la cláusula de Gustavo Álvarez?

En Universidad de Chile sabían que sería muy difícil poder retener una temporada más a Gustavo Álvarez, por el rendimiento que logró sacarle a los azules en dos años al mando.

Pero todas las fichas estaban puestas en que la selección chilena vendría por sus servicios, teniendo en cuenta que es el técnico apuntado por la dirigencia de Pablo Milad.

En ese sentido, saben que salió competencia donde desde Perú están dispuestos a pagar la cláusula de salida del entrenador bullanguero, lo que es un terremoto en la U, con el pago de US$1,2 millones.

Teniendo en cuenta que están en la previa de disputar las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, los azules saben que ya están dispuestos a pagar por la salida anticipada, por lo que el futuro de la U queda en suspenso.

