El 2025 llega a su fin y un nuevo calendario arriba a las casas del mundo. Momento ideal para hacer resúmenes, donde Junior Fernandes fue el chileno que más celebró en el año que termina.

El año futbolístico tuvo bastantes hechos especiales en Chile. La selección otra vez cosechó un fracaso al quedar fuera de la Copa del Mundo y Coquimbo Unido hizo historia al ganar su primer título en la máxima categoría. Una temporada inolvidable para los Piratas.

El gran año de Junior Fernandes

Dentro de los compactos lógicos a los últimos días del año, está el de los goleadores chilenos que tuvo el 2025. De los compatriotas, hubo uno que celebró más que todos durante este calendario y fue para muchos, un inesperado delantero.

Se trata de Junior Fernandes. De acuerdo a las estadísticas de Luis Reyes, el formado en Cobreloa fue el que más anotó durante todo el año, con 21 celebraciones en 41 partidos. Un registro increíble para el delantero del Ankara Keciörengücü de la segunda división turca. En el primer semestre había jugado para el Esenler Erokspor.

ver también El acuerdo que falta para que Felipe Loyola deje Independiente y fiche en Santos de Neymar

Después de su salida de Universidad de Chile en el 2022, Fernandes se alejó de los focos y se estableció en Turquía, donde en silencio ha logrado realizar buenas campañas y se mantiene vigente a los 37 años en el fútbol europeo, hecho no menor.

Leonardo Valencia le siguió a Junior con 20 goles en 35 partidos. El volante de Audax Italiano brilló con luces propias y en el 2026 tendrá nueva camiseta, ya que firmó por Deportes Concepción. A los 34 años todavía tiene mucho fútbol para entregar.

Publicidad

Publicidad

El podio lo cierra Fernando Zampedri. El atacante de Universidad Católica vivió su primera temporada como chileno tras nacionalizarse y en 30 encuentros, convirtió 18 tantos. El destacado delantero incluso fue convocado a la selección chilena y fue por sexto año consecutivo el máximo anotador de la Liga de Primera.