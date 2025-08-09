Junior Fernandes fue uno de los goleadores chilenos de Europa en la temporada pasada. Pese a que no consiguió el objetivo de ascender con el Esenler Erokspor, el futbolista tiene una nueva oportunidad en Turquía.

En este nuevo ciclo llegó al Ankara Keçiörengücü con promesa de goles y pelear de principio a fin el ascenso a la máxima categoría del fútbol turco.

Pero no solo conseguir ese sueño, también amenazar una marca que lo tienen varios jugadores chilenos en Europa: Iván Zamorano, Alexis Sánchez y Jorge Robledo.

Junior Fernandes debuta con golazo en Turquía

Junior Fernandes anotó 13 goles y dio seis asistencias en su última temporada con el Esenler Erokspor en 36 partidos disputados. Pero, este fin de semana debutó con su club recibiendo al Keçiörengücü.

El exCobreloa fue titular y jugó prácticamente todo el encuentro que terminó en victoria por 3-1 como visitantes. Eso si, costó un poco el partido en el inicio.

A los 13′ del primer tiempo, Görkem Sağlam anotó el primer tanto del encuentro, mientras que el resto de goles llegaría en el complemento. Okwuchukwu Francis Ezeh puso el empate en el 68′ y luego aumentó el marcador tres minutos más tarde.

Junior Fernandes en su llegada al Ankara Keçiörengücü

Y sería en el 94′ que aparecería el chileno Fernandes, quien aprovecha de ganar las espaldas de la defensa para mandarse un carrerón y anotar de pierna derecha un verdadero golazo.

Revisa el tanto acá:

Por si fuera poco, el también exjugador de Universidad de Chile tuvo otros números muy interesantes. 32 toques, 76% de los pases precisos, siete duelos ganados y uno de los mejores jugadores de la cancha con nota 8 para varias aplicaciones.

La leyenda sigue creciendo: Amenaza marcas de históricos chilenos

Con 37 años, Junior Fernandes quiere llegar a una marca que hasta hoy la tiene Jorge Robledo: tercer chileno goleador de Europa. En la actualidad, tiene 117 goles, sumando el convertido el 9 de agosto.

El listado lo encabeza Iván Zamorano con 207 conquistas, y en segundo lugar Alexis Sánchez que tiene 194 anotaciones. Robledo, en su paso por el Viejo Continente, tiene 136.

