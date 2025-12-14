No cualquier jugador puede decir que luce impecable y a gran nivel a sus 45 años. Pero si hay uno que demostró que se puede es Cristián Campestrini, el meta que ascendió con U de Concepción.

El portero nacido en argentina dio la triste noticia de que no seguirá con los guantes del Campanil en Primera. Pese a eso, avisó que busca club y quiere seguir jugando.

Fue así donde salió la dinámica en el programa Te Quiero Ver, de TNT Sports, donde a qué crack sueña con taparle un penal. Entre risas, aseguró que “hay varios, si yo digo un Charles Aránguiz que no erra, y este dice ‘este viejo pensá que me va a tapar un penal a mí, jajajá'”, partió diciendo.

Sueña con enfrentar a Charles Aránguiz

Campestrini y su gran año en la UDC/Photosport

“Me gustaría enfrentar a Aránguiz, es un prócer del fútbol. Ha sido figura, para todo el grupo que se quede en U de Conce, enfrentar a esos monstruos será una bendición”, lanzó.

Y pese a su gran nivel, el meta se toma con humor el tema de la edad. Con total humildad bromeó sobre lo que pensarían jugadores como Charles, Arturo Vidal o Fernando Zampedri si les tapa un penal.

“El que toque y pueda tener la suerte de atajar el penal, bienvenido sea. Me van a mirar y dirán, ‘este va a pensar que me va a atajar un penal a mí, jajajá. Quiero sorprender”, cerró.