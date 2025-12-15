Universidad de Concepción tuvo una brillante temporada en Primera B sellando el esperado ascenso a la Liga de Primera. Y con eso en mente, Cristian Campestrini, una de las grandes figuras del Campanil, habló sobre su futuro en el club.

El portero fue una pieza clave del quipo, donde defendió el arco en casi la totalidad del campeonato y además, dejó la valle en 0 en más de 10 encuentros.

Sin embargo, el contrato de Campestrini termina este mes y reveló que su futuro con el equipo dio inesperado giro.

El futuro de Campestrini con U de Conce

Tras haber levantado el título, el portero argentino quedó libre tras no recibir propuestas para renovar con el club, despidiéndose así de la escuadra.

En conversación con PrimeraBChile, el arquero argentino reveló que su intención era seguir en el Campanil y que, además, con anterioridad le habían señalado que querían su continuidad. Sin embargo, todo cambio de forma radical-

“El presidente (Agustín) Lorenzetti se había comprometido conmigo a mitad de año, y también luego de la final contra Copiapó, manifestándome sus ganas de que continúe en la institución para ir en busca de nuevos objetivos. Incluso me dijo que era mi nueva casa”, comentó al medio.

“Ahora me indica que no todos están alineados con esa idea dentro de la dirigencia de la institución, y ya estarían cerrando otro arquero que fue dirigido por el DT nuevo”.

Asimismo, añade que es una situación compleja porque tenía el anhelo de quedarse y disputar el Campeonato Nacional junto al Campanil. “Una pena enorme, tenía mucha ilusión de continuar en Udec luego de un año brillante en todos los aspectos”.

