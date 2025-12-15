Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Campestrini revela duro vuelco sobre su futuro en U de Concepción: “Una pena enorme”

El arquero se sinceró sobre su futuro y reveló compleja situación con el cuadro campeón de Primera B.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Cristian Campestrini habla sobre su futuro en el club.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTCristian Campestrini habla sobre su futuro en el club.

Universidad de Concepción tuvo una brillante temporada en Primera B sellando el esperado ascenso a la Liga de Primera. Y con eso en mente, Cristian Campestrini, una de las grandes figuras del Campanil, habló sobre su futuro en el club.

El portero fue una pieza clave del quipo, donde defendió el arco en casi la totalidad del campeonato y además, dejó la valle en 0 en más de 10 encuentros.

Sin embargo, el contrato de Campestrini termina este mes y reveló que su futuro con el equipo dio inesperado giro.

El futuro de Campestrini con U de Conce

Tras haber levantado el título, el portero argentino quedó libre tras no recibir propuestas para renovar con el club, despidiéndose así de la escuadra.

En conversación con PrimeraBChile, el arquero argentino reveló que su intención era seguir en el Campanil y que, además, con anterioridad le habían señalado que querían su continuidad. Sin embargo, todo cambio de forma radical-

El presidente (Agustín) Lorenzetti se había comprometido conmigo a mitad de año, y también luego de la final contra Copiapó, manifestándome sus ganas de que continúe en la institución para ir en busca de nuevos objetivos. Incluso me dijo que era mi nueva casa”, comentó al medio.

Publicidad
Campestrini no fue renovado en U de Concepción/Photosport

Campestrini no fue renovado en U de Concepción/Photosport

“Ahora me indica que no todos están alineados con esa idea dentro de la dirigencia de la institución, y ya estarían cerrando otro arquero que fue dirigido por el DT nuevo”.

19 goles en histórica campaña: Concepción alista regreso de su eterno crack para jugar en Primera

ver también

19 goles en histórica campaña: Concepción alista regreso de su eterno crack para jugar en Primera

Asimismo, añade que es una situación compleja porque tenía el anhelo de quedarse y disputar el Campeonato Nacional junto al Campanil. “Una pena enorme, tenía mucha ilusión de continuar en Udec luego de un año brillante en todos los aspectos”.

Publicidad
Lee también
¿Se queda? Campestrini habla de su futuro con U de Concepción
Campeonato Nacional

¿Se queda? Campestrini habla de su futuro con U de Concepción

La renovación que vivirá el Ester Roa tras los dos ascensos en Concepción
Chile

La renovación que vivirá el Ester Roa tras los dos ascensos en Concepción

La inexplicable "Maldición" de los campeones chilenos del 2025
Chile

La inexplicable "Maldición" de los campeones chilenos del 2025

El alocado festejo de Pinilla tras triunfo de José Antonio Kast
Chile

El alocado festejo de Pinilla tras triunfo de José Antonio Kast

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo