Un gran salto dio en las últimas horas Esteban González. El hasta ayer DT de Coquimbo Unido, flamante campeón de la Primera División, fue confirmado como nuevo estratega del Querétaro de la Liga MX de cara a la temporada 2026.

De esta manera, González confirma su salida del ‘pirata‘ y completa un trío bastante llamativo. Al igual que Coquimbo Unido, los otros dos clubes campeones de la temporada del fútbol chileno profesional -Primera B y Segunda División- se quedaron sin técnico para el 2026, aunque por distintos motivos.

¿La maldición del campeón? Los 3 DTs monarcas que se van

El primero en confirmar su salida había sido Cristián ‘la Nona’ Muñoz, DT de Universidad de Concepción. Muñoz sorprendió a todos al anunciar su partida del ‘Campanil‘ a pesar de haberse consagrado campeón del Ascenso con 55 puntos.

A pesar de los esfuerzos del conjunto del Biobío por retenerlo, el DT no continuó y, solo una semana después, la ‘Nona’ está prácticamente listo como técnico de Palestino para 2026. En tanto, Universidad de Concepción tendría prácticamente cerrado al argentino Juan Cruz Real, según informó La Tercera.

A este caso se suma el mencionado caso de Esteban González, quien también deja Coquimbo Unido por decisión propia, siendo presentado en las últimas horas en Querétaro como su nuevo estratega para la temporada 2026 de la Liga MX.

Esteban González presentado en el Querétaro de la Liga MX.

Finalmente, en un caso diferente a los mencionados, se suma Jaime Vera, campeón de segunda división con Deportes Puerto Montt. El ‘Pillo’, a diferencia de los otros casos, sí quería quedarse en el club ‘salmonero‘; no obstante, fue la dirigencia quien optó por su salida de cara a la temporada 2026 de la Primera B.

Así, los tres clubes que son los monarcas de las divisiones profesionales en Chile se quedan sin sus directores técnicos campeones de cara al 2026. ¡Increíble!