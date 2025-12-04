¡Increíble! A menos de un mes de haber logrado el tan ansiado ascenso a la Primera B tras una histórica campaña en la Segunda División Profesional, Jaime ‘Pillo’ Vera, confirmó a través de redes sociales su salida del cuadro de Deportes Puerto Montt de cara al año 2026.

El ahora extécnico del conjunto de los ‘Delfines’ hizo una publicación en su cuenta de Instagram informando la noticia y reconociendo que la decisión de no continuar con su proceso para el 2026 no fue tomada por él, sino que por la dirigencia del club.

Vera citó textualmente la comunicación recibida, señalando que:

“El día de hoy se me informó mediante una carta vía correo electrónico firmada por el gerente general del club, en donde el accionista mayoritario me expresa que tras un proceso interno de evaluaciones y planificaciones 2026 decidió seguir con nuevos alineamientos deportivos, por lo que no se contempla mi continuidad para el siguiente periodo ya que el club busca realizar cambios en la conducción técnica del plantel profesional”.

El comunicado del ‘Pillo‘ cierra agradeciendo el apoyo de los hinchas y el trabajo realizado durante los dos años que estuvo al mando en esta nueva etapa en el club sureño, y donde logró logró el objetivo del ascenso a la Primera B.

Además, el DT reveló que, si bien él había presentado una oferta para continuar hace tres semanas, no obtuvo “respuesta alguna ni contra oferta” por parte de la institución.

Así, Jaime Vera pone fin a su segunda etapa en Deportes Puerto Montt, club al que había dirigido entre las temporadas 2008-2010 y al cual regresó en 2024 y con quien logró el campeonato y el ascenso a Primera B este 2025.

Revisa el comunicado de Jaime ‘Pillo’ Vera en Instagram: