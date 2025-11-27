Uno de los entrenadores chilenos que lograron un título esta temporada en nuestro fútbol fue Jaime Vera. Llevó con mucho éxito a Puerto Montt a campeonar en Segunda División Profesional, algo que puede abrirle puertas en el extranjero.

En estos momentos se encuentra en Grecia, pues fue invitado por el OFI, club en el que jugó entre 1987 y 1991, al centenario de la institución europea.

Jaime Vera no descarta entrenar en Europa

Desde Europa concede una entrevista a Redgol sobre este reconocimiento al que asistió y sobre su futuro, sin descartar el poder dirigir nuevamente en el Viejo Continente.

“Estoy en Creta, donde viví en Grecia. Estuvimos harto tiempo, cinco años, por eso hablo bien el idioma”, señala el Pillo.

-Usted formado en Colo Colo fue a otro club que celebra su centenario, ¿siente algo especial?

La coincidencia de los 100 años de Colo Colo y del OFI es una bonita historia. Pero lo mejor es que la gente es cariñosa con nosotros (fue junto a Alejandro Hisis), nos tratan como los mejores extranjeros que pasaron por el club, nos dicen que dejamos historia como jugadores y también como personas, una combinación que marcó diferencia.

-Al OFI ya lo entrenó, ¿cómo fue esa aventura de entrenar en Europa?

El 2019 lo dirigí, nos fuimos por un problema administrativo más que deportivo. Lo salvamos de que se fuera al descenso, pero por el permiso para trabajar por el diploma que yo tenía no me dejaron. Hoy sí podría dirigir, estoy a la par y no tenemos problemas.

-¿Le gustaría volver a tener esa experiencia?

Yo creo que si tengo la oportunidad, sí. Depende que algún club se interese, pero está abierta la posibilidad porque conocemos el fútbol griego, el idioma y no hay que descartar la opción.

-¿Volvería con el Chino Hisis en su cuerpo técnico?

Hoy estamos en caminos separados con el Chino Hisis, pues él se quiere quedar acá, mientras que yo estoy en conversaciones con la gente de Puerto Montt para seguir, tenemos un compromiso. Mi futuro hoy está esperando y esta o la próxima semana se debería definir.

–¿Es difícil cerrarse a una opción de retorno al fútbol europeo?

No me cierro a nada como entrenador, nuestro trabajo tiene pocas posibilidades y es chico el mercado de trabajo. Entonces uno tiene que estar abierto a todo.

-Y a la selección cómo la ve, siendo que hoy que no tiene entrenador definido para el próximo proceso.

Ojalá sea un entrenador chileno, que lo dejen trabajar tranquilo y no a joder ni criticar. Somos campeones para criticar y poco amigable hacia el que está en un cargo importante.