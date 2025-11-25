Es tendencia:
Selección Chilena

Chile vs. Perú: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO las eliminatorias de la Selección Chilena Femenina

La Roja sigue en la lucha por el Mundial de Brasil 2027.

Por Franccesca Arnechino

Selección Chilena Femenina.
© Carlos Parra/Comunicaciones FFCHSelección Chilena Femenina.

Actualmente, la Selección Chilena está en segundo lugar del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 con 4 puntos y aspira a mantenerse entre los primeros puestos y para lograrlo, deberá superar a Perú como visitante y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.

Luego de que se conocieron los dos equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2025, son varias las futbolistas que se sumarán a los entrenamientos de La Roja para enfrentar una nueva fecha doble de la Liga de Naciones.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

Chile vs. Perú se enfrentan este viernes 28 de noviembre, desde las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de DSports 7 y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.

Fixture de Chile Femenino en Liga de Naciones

Estos son los próximos partidos de La Roja Femenina:

  • Perú vs Chile – viernes 28 de noviembre, 18:00 horas, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
  • Chile vs Paraguay – martes 2 de diciembre, 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.
