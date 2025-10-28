Después de un empate en su estreno ante Venezuela, La Selección Chilena buscará este martes, en el Estadio El Teniente de Rancagua, sumar su primera victoria ante Bolivia y recuperar terreno. La liga reúne a las principales selecciones de Sudamérica y entrega cupos directos y plazas de repechaje para la próxima cita mundialista.

En ese contexto, Chile necesita hacerse con los tres puntos para escalar en la tabla y consolidar su proceso, liderado por su capitana y referente, Christiane Endler, una de las figuras más destacadas del fútbol femenino internacional.

El canal para ver a La Roja Femenina GRATIS de manera ONLINE

La emoción de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina se podrá vivir en Fanatiz www.fanatiz.com , la plataforma global de streaming que emitirá todos los partidos en vivo.

En los partidos de Chile, la transmisión contará con una cobertura especial, con un equipo de talentos encabezado por Ignacio Valenzuela en los relatos, junto a Juan Cristóbal Guarello y Montserrat Grau en los comentarios.

La Roja viene mostrando una identidad marcada por la solidez defensiva y el protagonismo en ataque de jugadoras como Yanara Aedo, María José Urrutia y Sonya Keefe, quienes han sido claves en el arranque del certamen. El encuentro ante Bolivia representa una oportunidad crucial para ganar confianza y acercarse al sueño mundialista.

Además del choque entre Chile y Bolivia, Fanatiz ofrecerá una jornada llena de fútbol femenino con la siguiente programación de hoy:

● Chile vs Bolivia – 18:00 hrs.

● Uruguay vs Argentina – 18:00 hrs.

● Paraguay vs Venezuela – 20:00 hrs.

● Ecuador vs Colombia – 20:00 hrs.

Como parte de su compromiso con la difusión e impulso del deporte femenino,

adicionalmente, Fanatiz transmitirá esta fecha completa de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube.

Asimismo, los clientes suscritos a Claro y VTR pueden acceder a Fanatiz de forma gratuita, disfrutando de todos los encuentros de la Liga de Naciones Femenina y otras competencias internacionales sin necesidad de pago adicional.

Un triunfo de Chile aseguraría al menos, mantenerse en repechaje. Recordar que al Mundial de Brasil 2027 clasifican directo el primer y segundo puesto de la liga, mientras que el tercero y cuarto clasifican a un repechaje.