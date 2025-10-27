La Selección Chilena se concentra para su próximo desafío: enfrentar a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la segunda fecha de la Liga de Naciones, torneo que otorga cupos para el próximo Mundial en Brasil.

La Roja intentará mejorar tras el desempeño ante Venezuela, con un empate sin goles, y buscará sumar su primer triunfo en el certamen frente a una escuadra boliviana que viene de caer 4-0 ante Ecuador.

¿Dónde ver a Chile vs. Bolivia EN VIVO por la Liga de Naciones? Horario

Chile vs. Bolivia se enfrentan este martes 28 de octubre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el marco del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de DSports 7 y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones Femenina?

El formato del torneo será de todos contra todos en una sola ronda, con partidos fijados en sedes previamente establecidas y cada equipo participante disputará un total de ocho partidos, dividiendo sus presentaciones entre cuatro en condición de local y cuatro como visitante.

Al finalizar esta fase, las dos selecciones mejor ubicadas en la tabla avanzarán directamente al Mundial de 2027. Por su parte, los combinados que terminen en el tercer y cuarto lugar accederán al Torneo de Repesca Intercontinental, donde tendrán una segunda oportunidad para clasificar. Las selecciones restantes quedarán fuera de la competencia y sin opciones de llegar a la cita mundialista.

