Las cosas volvieron a su orden. Después de 724 días de su última presentación con la camiseta de la Selección Chilena, la mejor arquera de la historia, Christiane Endler, volvía a ponerse bajo los tres palos del representativo nacional.

Lo hizo en el comienzo de la Liga de Naciones Conmebol, donde la escuadra que dirige Luis Mena fue hasta el Estadio Monumental de Cabudare para enfrentar a Venezuela y rescató una valiosa igualdad sin goles para sumar su primer punto en el certamen.

Tras el encuentro que dio inicio a las Eliminatorias rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027, Endler conversó en zona mixta sobre su regreso a la Selección tras casi dos años y dejó en claro cuál es su objetivo en esta nueva etapa con La Roja.

ver también La Roja debuta en la Liga de Naciones Femenina con empate ante Venezuela: Endler regresa como figura

La emoción de Tiane Endler por su vuelta a la Selección

“Estoy contenta de estar de vuelta, feliz de poder estar de nuevo con Chile. Fue un partido muy duro, todo difícil, el calor, la humedad, la cancha pesadísima, pero creo que sacamos un punto valioso. Ahora toca enfrentar a Bolivia, donde tenemos (que ganar) los tres puntos”, expresó la arquera.

En esa línea, Endler revela qué busca en esta vuelta a la Selección. “Han sido años difíciles sin poder clasificar al Mundial en el masculino y el femenino, así que queremos darle una alegría a Chile, al pueblo chileno, estamos comprometidas con eso, ese es nuestro objetivo, llegar al Mundial”, expresó.

“La motivación es estar nuevamente en un Mundial, representar a tu país, estar en un Mundial; además que se juega en Sudamérica. Es el sueño de cualquiera, representar a Chile, a tu selección, y para mí es un orgullo estar de vuelta”, finalizó la galardonada jugadora nacional.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En el que será el primer juego de Christiane Endler en nuestro país tras casi dos años, la Selección Chilena Femenina recibirá a Bolivia, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Conmebol, este martes 28 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.