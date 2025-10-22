La Roja femenina se prepara para el debut en la Liga de Naciones, donde buscará su ticket al Mundial 2027. La gran sorpresa en la convocatoria es Tiane Endler, quien regresa a la selección nacional dos años después de su retiro por el bochorno en Santiago 2023.

La portera del Olympique de Lyon se sumó esta semana a los entrenamientos en Juan Pinto Durán, donde se reencontró con sus compañeras. En su vuelta, tendrá dos grandes desafíos: contra Venezuela (viernes 24 de octubre) y Bolivia (martes 28).

¿Y cómo es tenerla de vuelta? Yanara Aedo, referente de la Roja, se pronunció. “Hay que disfrutarla, eso estamos haciendo. Es una de las mejores arqueras del mundo desde hace muchos años y es lindo tenerla con nosotras, que las niñas que se están integrando puedan compartir con ella“, dijo.

“Y cuando una persona es tan profesional como ella, es más fácil el trabajo, el día a día“, destacó también la jugadora de Colo Colo.

Tiane Endler está de regreso en la Roja | Carlos Parra/FFCh

La Roja se sincera por el regreso de Tiane Endler: “Muy contentas”

“Tiane Endler es supercompañera en todo sentido y estamos muy contentas de que vuelva a compartir con nosotras en la selección. Me pone contenta seguir trabajando para estar en condiciones, sobre todo con Tiane al lado. Que esté aquí con nosotras y sumar minutos con ella es un privilegio”, sumó.

Por su lado, Luis Mena contó que el regreso de la golera se dio porque “ella hace mucho tiempo que había tomado la decisión de que quería volver a la competencia. Tiene un sentido de pertenencia con la selección increíble y eso también la hizo tomar esta decisión de poder volver”.

“Para la vuelta de Tiane trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la selección“, complementó.