Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo Femenino

Indignación Monumental: Colo Colo recorta el sueldo del plantel femenino a pesar del tetracampeonato

Gran polémica genera una medida económica aplicada al plantel femenino de Colo Colo, a pesar de los logros deportivos alcanzados en 2025.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La crisis económica de Blanco y Negro habría llegado a la rama femenina de Colo Colo.
© CONMEBOLLa crisis económica de Blanco y Negro habría llegado a la rama femenina de Colo Colo.

Un comienzo de año complejo vive Colo Colo, marcado por los problemas económicos que arrastra Blanco y Negro tras un difícil 2025 en lo deportivo y que trajo consecuencias monetarias, obligándolos a tener un mercado más austero que otros años.

Un escenario que, lamentablemente, no ha dejado al margen al equipo profesional femenino, uno de los grandes orgullos del hincha albo, porque durante los últimos días trascendió una reducción en las remuneraciones del plantel femenino.

Colo Colo femenino anuncia tres nuevas renovaciones de contrato y ya van 17 extensiones

ver también

Colo Colo femenino anuncia tres nuevas renovaciones de contrato y ya van 17 extensiones

En específico, el medio especializado en Colo Colo Femenino, ‘Todo albas’ señaló a través de sus redes sociales que la concesionaria les realizó un descuento correspondiente al pago de diciembre, situación que generó profunda molestia al interior del equipo.

Todo esto en un contexto que resulta poco justo para el plantel femenino, considerando el alto rendimiento mostrado por las albas el 2025, en comparación con lo mostrado por el plantel masculino, que cerró la temporada con un histórico tetracampeonato nacional y una destacada participación en la Copa Libertadores Femenina, donde llegó a la ronda de semifinales.

El plantel Femenino de Colo Colo cumplió una destacada participación el 2025 en Libertadores. (Foto: Conmebol)

El plantel Femenino de Colo Colo cumplió una destacada participación el 2025 en Libertadores. (Foto: Conmebol)

Hasta ahora, dicha medida no ha sido acompañada de una explicación formal ni pública por parte de ByN, lo que incrementó el malestar entre las jugadoras. A este delicado panorama, el medio citado agrega el trascendido de una eventual salida de Enzo Piero Caszely, hijo de Carlos Cazely, de su cargo como subgerente de la rama femenina alba, luego de presuntas diferencias con la dirigencia de Blanco y Negro en la definición de los objetivos deportivos para la temporada 2026.

Publicidad

Así, mientras Colo Colo femenino sigue sumando éxitos dentro de la cancha, fuera de ella se instala una nueva polémica, que vuelve a poner en entredicho el manejo institucional del club con una de sus áreas más exitosas en los últimos años.

Lee también
"Vamos la U...": salen a la luz pantallazos de jugador pretendido por Colo Colo
Mercado de fichajes 2026

"Vamos la U...": salen a la luz pantallazos de jugador pretendido por Colo Colo

Ñublense firma a un ex Colo Colo y un gigante argentino-italiano
Mercado de fichajes 2026

Ñublense firma a un ex Colo Colo y un gigante argentino-italiano

Revelan que gran rival de la UC puso sus ojos en Enzo Roco
Mercado de fichajes 2026

Revelan que gran rival de la UC puso sus ojos en Enzo Roco

Paqui Meneghini golpea la mesa por los refuerzos en la U
U de Chile

Paqui Meneghini golpea la mesa por los refuerzos en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo