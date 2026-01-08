Un comienzo de año complejo vive Colo Colo, marcado por los problemas económicos que arrastra Blanco y Negro tras un difícil 2025 en lo deportivo y que trajo consecuencias monetarias, obligándolos a tener un mercado más austero que otros años.

Un escenario que, lamentablemente, no ha dejado al margen al equipo profesional femenino, uno de los grandes orgullos del hincha albo, porque durante los últimos días trascendió una reducción en las remuneraciones del plantel femenino.

En específico, el medio especializado en Colo Colo Femenino, ‘Todo albas’ señaló a través de sus redes sociales que la concesionaria les realizó un descuento correspondiente al pago de diciembre , situación que generó profunda molestia al interior del equipo.

Todo esto en un contexto que resulta poco justo para el plantel femenino, considerando el alto rendimiento mostrado por las albas el 2025, en comparación con lo mostrado por el plantel masculino, que cerró la temporada con un histórico tetracampeonato nacional y una destacada participación en la Copa Libertadores Femenina, donde llegó a la ronda de semifinales.

El plantel Femenino de Colo Colo cumplió una destacada participación el 2025 en Libertadores. (Foto: Conmebol)

Hasta ahora, dicha medida no ha sido acompañada de una explicación formal ni pública por parte de ByN, lo que incrementó el malestar entre las jugadoras. A este delicado panorama, el medio citado agrega el trascendido de una eventual salida de Enzo Piero Caszely, hijo de Carlos Cazely, de su cargo como subgerente de la rama femenina alba, luego de presuntas diferencias con la dirigencia de Blanco y Negro en la definición de los objetivos deportivos para la temporada 2026.

Así, mientras Colo Colo femenino sigue sumando éxitos dentro de la cancha, fuera de ella se instala una nueva polémica, que vuelve a poner en entredicho el manejo institucional del club con una de sus áreas más exitosas en los últimos años.