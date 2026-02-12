Durante la temporada 2020 a Colo Colo casi se le hace realidad la pesadilla de bajar a la Primera B del fútbol chileno. Los albos coquetearon peligrosamente con la zona roja del balompié nacional. Y tuvieron que resolver su permanencia en un partido que fue de vida o muerte.

Pero para llegar a ese duelo decisivo ante Universidad de Concepción, los albos pasaron muchas pellejerías. Aunque también celebraron algunos golazos, como el que le anotó Ignacio Jara a Unión La Calera en el estadio Monumental. Aquel día, el equipo adiestrado por Gustavo Quinteros superó 2-1 a los Cementeros.

Fue una victoria fundamental para no caer a la segunda categoría del fútbol criollo, algo que el Cacique nunca ha vivido en su historia. Eso sí, ya pasó mucha agua debajo del puente de Jara y su estadía en Pedrero: fue a préstamo a la Unión Española.

Así festejó Ignacio Jara su golazo ante Unión La Calera. (Dragomir Yankovic/Photosport).

También a Cobreloa. Y jugó en dos clubes más cuando su contrato con los albos se había acabado: Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido. A falta de poco margen en el mercado de fichajes, Jara encontró un nuevo club en la Primera B del fútbol chileno.

Ignacio Jara y el plantel albo luego de consumada la salvación en el Fiscal de Talca. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Ignacio Jara fue anunciado como incorporación de Unión San Felipe. “Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa”, fue el mensaje del cuadro aconcagüino para el volante ofensivo de 29 años, quien trabajará a las órdenes del DT Luis Landeros.

Tweet placeholder

ver también Equipo de Primera B anuncia el fichaje de jugador de U de Chile: “Para reforzar el mediocampo”

El ex Colo Colo Ignacio Jara jugará la Primera B por Unión San Felipe

Así las cosas, Ignacio Jara se integró a Unión San Felipe para disputar la Primera B en 2026, muy lejos ya en el tiempo de su paso por Colo Colo. El ex Goiás de Brasil se sumó a varios refuerzos que el Uní-Uní había asegurado, como los porteros Leandro Cañete y Andrés Fernández.

Publicidad

Publicidad

Luis Landeros fue DT de Deportes Recoleta en 2025 y este año llegó a San Felipe. (Raul Zamora/Photosport).

El argentino Valentín Perales fue otro de los que se sumó. Byron Guajardo, Martín Ramírez, Diego Bravo, Norberto Palmieri, Nicolás Brun, Bruno Vides y Patricio Muñoz también llegaron al cuadro aconcagüino, que recibió el préstamo de un mediocampista de Universidad de Chile.

Ignacio Jara celebra un golazo que convirtió para la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Las referencias son para Fernando Sanguinetti, quien pertenece al Bulla, pero estuvo a préstamo en Provincial Osorno durante la campaña 2025 en la Segunda División Profesional. Y otro que retornó fue el extremo Gonzalo Jara, quien militó en Deportes La Serena durante la campaña 2025 en la élite nacional. Ya son dos talentosos con el mismo apellido para buscar goles en San Felipe.

ver también Jugador de Limache encuentra nuevo club y se marcha a México: “Le deseamos todo el éxito”

Así va la tabla de la Primera B 2026

El fin de semana del 20 de febrero comenzará la acción en la Liga de Ascenso y acá tienes la tabla de posiciones.

Publicidad