Una escena que dará la vuelta al mundo nos regaló el primer partido de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, donde Deportes Concepción venció por un marcador de 2-1 a Deportes Antofagasta.

Todo, porque uno de los jugadores visitantes necesitó una ayuda de emergencia durante el segundo tiempo con su camiseta que se había rajado, pero la opción de repararla tuvo ingenio chileno.

Al no tener otra indumentaria disponible para Ignacio Jara, en la banca Puma solucionaron el problema poniendo corchetes en su camiseta, así pudo volver a jugar en el duelo.

Fue en tres oportunidades que el árbitro le mandó a cambiar la camiseta al ex Colo Colo, pero como no había otra camiseta, siempre se la tuvieron que pegar para que pudiera seguir jugando.

Ignacio Jara cuando le pegaban la camiseta en la cancha.

ver también Joaquín Larrivey rugió con Deportes Concepción: se adelantan a Antofagasta en la Liguilla

¿Qué pasó con la camiseta de Ignacio Jara?

Una escena que se tomó las redes sociales, donde se pudo ver el real nivel del fútbol chileno, cuando el jugador Ignacio Jara no tenía otra camiseta para seguir jugando por Deportes Antofagasta.

Publicidad

Publicidad

Si bien primero se la intentaron pegar, los movimientos y la fricción del duelo hicieron que nuevamente se despegara la indumentaria deportiva, por lo que el árbitro lo mandó fuera de la cancha.

Fue el momento en que apareció la querida corchetera, donde con mucha presión le fueron uniendo la camiseta para volver a jugar y terminar el partido en busca del empate para Antofagasta.