La Liguilla de Ascenso del fútbol chileno tiene a Deportes Antofagasta como uno de los protagonistas en los cuartos de final. Eso sí, los Pumas comenzaron con un traspié su participación en los cuartos de final. Cayeron por 2-1 en su visita al Ester Roa Rebolledo.

Allí, Joaquín Larrivey dio otro recital y anotó un doblete a favor de Deportes Concepción, que sacó la mínima ventaja para la revancha en la Perla del Norte. Y el DT del cuarto nortino, Luis Marcoleta, tiene plena confianza en revertir el panorama.

Sobre todo porque nuevamente está habilitado Tobías Figueroa, el goleador del equipo. El argentino suma 17 goles en 26 partidos. Otro que puede volver a ser considerado es Cristián Díaz. “Va a ser muy importante recuperar a los que jugaron, a los que por una u otra razón no jugaron”, manifestó Marcoleta.

Tobías Figueroa lucha en un duelo entre Deportes Antofagasta y Cobreloa. (Pablo Quiroz/Photosport).

El icónico adiestrador, un experto en el ascenso del balompié chileno, agregó más detalles. “Por lesión o suspensión, en el caso de Tobías. Después veremos con qué hombre vamos a jugar, obviamente de acuerdo a lo que el equipo le sienta más cómodo. Deportes Concepción no es fácil, no le quito méritos, pero tengo un 100 por ciento de optimismo. Por lo que vi, es posible”, dijo el otrora atacante del Magallanes en el mítico plantel bautizado Los Comandos.

Luis Marcoleta en el Ester Roa Rebolledo durante los cuartos de final de ida ante Deportes Concepción. (Marco Vazquez/Photosport).

Un delantero temible: goleador del Campeonato Nacional de la Copa Polla Gol con el Manojito de Claveles. También valoró el retorno de la experiencia de Nicolás Berardo. Y no dudó en lanzar una frase que no podía más de clara cuando le detallaron otros tres casos: (Byron) Nieto, (Adrián) Cuadra, (Richard) Paredes.

Luis Marcoleta condena a varios y remece a Deportes Antofagasta en plena Liguilla del fútbol chileno

La Liguilla de Ascenso en la Primera B del fútbol chileno comenzó con varias polémicas y Deportes Antofagasta no estuvo exento de eso. Aunque fue por algo más bien interno que deslizó Luis Marcoleta una vez consumada la derrota en Collao.

“Acá manda el rendimiento y la obediencia. El que obedece puede jugar. El que no es obediente, ninguna posibilidad”, expuso Marcoleta sobre los ‘otros’ ausentes. Sus palabras dan a entender que hay varios fuera del equipo por cuestiones extrafutbolísticas. Más relacionadas con la conducta.

Luis Marcoleta fue claro y transparente, pero sin dar muchos detalles. (Andres Pina/Photosport).

A pesar de las turbulencias, el experimentado Marcoleta apunta altísimo. “Por principio soy optimista. Me pudieron haber goleado, que no lo hicieron, pero por principio soy optimista. Cuando viene el miedo hay que sacar la preparación, si uno está bien preparado, no hay nada que temer. Pondremos nuestras virtudes para vencer en la llave que todavía está abierta”, cerró el DT de 66 años.

¿Cuándo se juega la revancha entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta?

Deportes Antofagasta recibirá a Deportes Concepción en el estadio Regional Calvo y Bascuñán el domingo 23 de noviembre a contar de las 12 horas, pleno mediodía. El partido tendrá de árbitro a Mathias Riquelme.