El otrora delantero, quien fue goleador de dos torneos con Magallanes, cree que no hay equipos que hayan mostrado un nivel más alto que el de la escuadra de Nicolás Núñez. "Ha hecho todos los méritos para subir", dijo Luis Marcoleta.

El histórico Luis Marcoleta: "No hay ningún equipo que haya jugado mejor fútbol que Magallanes"

Luis Marcoleta grabó su nombre con letras doradas en Magallanes. Fue figura en el club en el inicio de la década de los '80, con aquel imborrable equipo conocido como "Los Comandos" que consiguió clasificar a la Copa Libertadores. En la Academia, el otrora delantero fue goleador del Campeonato Nacional 1981 y de la Copa Polla Gol.

Y en una conversación con Redgol, el actual director técnico de Deportes Valdivia valoró mucho la campaña del Manojito de Claveles, que está muy cerca de conseguir el ascenso a la élite y espera rival en la gran final de la Copa Chile. "Con una alegría inmensa porque es una gran oportunidad después de tantos años que Magallanes vuelva a la primera división del fútbol chileno", dijo el antofagastino.

"Lo veo con muy buenos ojos, no sólo por ser hincha del club de toda la vida por lo que significó para uno, como jugador me hice conocido y hasta el día de hoy, después de tantos años, la gente recuerda a Los Comandos y del período que uno se brindó y entregó por esta linda institución, que es uno de los pocos equipos que no tiene enemigos", apuntó también Marcoleta en la charla que tuvo con Paulo Flores.

El ex atacante del América de Cali, donde también se consagró como artillero, prosiguió en su análisis. "Tiene muchos adherentes, es un equipo querible. Nicolás Núñez ha hecho un gran trabajo con su cuerpo técnico y los jugadores, que trabajaron bien en dos ámbitos: el Campeonato Ascenso y la Copa Chile", aseguró el entrenador, quien suele utilizar un gorro con la leyenda "Jesús" durante los encuentros. Por el momento, el Maga espera por la Universidad de Chile o la Unión Española para ese duelo decisivo.

"Tiene todos los méritos para subir, futbolísticamente no hay ningún equipo que haya jugado mejor que Magallanes. Esto es una consecuencia del trabajo que se ha venido haciendo, invirtió en infraestructura, tiene canchas de entrenamiento. Se está viendo el trabajo y esfuerzo de mucha gente que ha participado de este proceso", cerró Luis Marcoleta, quien hace fuerzas para ver de nuevo al primer tricampeón del fútbol chileno en la división de honor.