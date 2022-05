Universidad de Chile trabaja contra el tiempo en busca de salir de la crisis. El Romántico Viajero ha estirado los problemas de las últimas campañas a la presente temporada y nuevamente está peleando en el fondo de la tabla de posiciones.

Lo hecho con Santiago Escobar no pudo borrar la mala imagen que han dejado los Leones en el fútbol chileno y si bien con Sebastián Mirada se volvió al triunfo, lo cierto es que el revés ante Everton revivió todas las dudas.

Muchos nombres han pasado de un lado a otro postulándose. El que está más cerca de llegar es Diego López, pero para uno de los ídolos de la U el nuevo técnico debería ser otro. En conversación con Bolavip, Sandrico Castec postuló a Luis Marcoleta a la banca estudiantil.

Para el Bombardero, la elección debe pasar por aspectos más de identificación con el club. "Me gusta la gente de casa, me gustó mucho que Deportes Temuco lleve a Jorge Aravena y siempre he aplaudido las campañas de Luis Marcoleta en los equipos que dirigió".

Fue tras ello que el ex delantero instaló al hombre de la gorra de "Jesús" como opción para llegar a la U. "Lastimosamente a estos entrenadores no se le dan las oportunidades. Y no es porque Lucho sea amigo o haya jugado en su época, pero Marcoleta está preparado para dirigir a la U y lo digo en serio, porque puede revertir la parte psicológica de los jugadores".

Su opinión sobre Diego López y el momento de la U

En medio de la lista de candidatos a llegar a la banca de la U, el nombre de Diego López es el que toma más fuerza. El entrenador ha tenido casi una década de experiencia en el fútbol italiano y asoma como el hombre a asumir el fierro caliente de los azules.

Para Sandrino Castec, más que sus anteriores aventuras, es su caracter lo que puede ayudarlo a levantar a la U. "Por currículum no, pero por ser uruguayo, puede ser, porque es bueno cambiar, que siempre traen argentinos. Pero creo que hay un problema futbolístico, por la conformación del plantel".

En esa misma línea y para cerrar, el Bombardero recalcó que el Bulla debe tener un alza en el plantel y no solo con el DT. "Me ha tocado ver partidos a ratos, es intendible el nivel de algunos jugadores y eso va más allá del trabajo del técnico, cada uno quiere salvarse solo y eso es porque hay desunión".