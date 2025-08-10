Universidad de Chile tendrá uno de los grandes desafíos del año en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente. En el Rojo esperan el duelo con mucha tensión.

La serie de la “otra mitad de la gloria” comienza en Santiago de Chile, por lo cual serán los Azules quienes tendrán la presión de buscar la victoria para viajar con mayor tranquilidad a Avellaneda. El equipo argentino llegará herido al Estadio Nacional.

El DT de Independiente no lo pasa bien

El mismo sábado donde Universidad de Chile goleó por 4-1 a Unión Española, Independiente enfrentó a River Plate y solo igualó sin goles. Esto mantuvo el mal momento del Rojo, ya que en el inicio del segundo semestre suman cinco partidos sin victorias.

El clima tenso va en aumento en Avellaneda y post empate frente a los Millonarios, habló su DT Julio Vaccari. Cuando el estratega de Independiente fue consultado por si tenía fuerza de cara a la serie contra Universidad de Chile, se lo tomó con enojo.

“¿Fuerza? Puf… la misma que el primer día, muchísima. Muchísima determinación, soy un convencido de los proyectos. Soy un convencido de los tiempos, creo que las cosas buenas vienen con el tiempo y con construcción. Creo que este equipo está en el primer paso de esa construcción. El tiempo es el que construye, el trabajo es el que construye y este equipo está por buen camino”, indicó Vaccari.

Independiente fue eliminado de la Copa Argentina ante Belgrano y está en el penúltimo lugar del Grupo B de la liga local con 2 puntos en cuatro partidos. Una eliminación en la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile le podría costar el cargo a Julio Vaccari.

Universidad de Chile e Independiente se medirán este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. El partido de vuelta será una semana después, el miércoles 20 en el mismo horario, claro que esta vez se jugará en Avellaneda.