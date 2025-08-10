Se renueva la ilusión en Universidad de Chile. Luego de la goleada a Unión Española, que le permitió volver a los triunfos a nivel local, la deja con buen pie de cara a su próximo desafío, este miércoles ante Independiente de Argentina, por octavos de final en Copa Sudamericana.

Un encuentro que ya comienzan a vivir varios históricos del Romántico Viajero, muchos de ellos con mucho bagaje a nivel internacional, que atendieron el llamado de RedGol para adelantar este duelo, donde la consigna es unánime: dar el primer golpe.

La ilusión en U de Chile para Copa Sudamericana

Uno de los que comanda esta vibra positiva en el cuadro azul es Héctor Pinto, entrenador campeón con la institución en el Torneo de Apertura 2004, quien de cara al lance internacional expuso que “este triunfo ante Unión nos deja en una posición anímica espectacular“.

“La U siempre hace grandes partidos, tiene gran plantel, andan en buen nivel Hormazábal, Assadi hasta Contreras marcó. La competencia obliga que estén todos en rendimientos óptimos”, expuso el ex futbolista y estratega azul.

En la misma línea se posiciona Héctor Hoffens, ex atacante ochentero del elenco laico, quien indicó al respecto que “estas son cosas que no se producen generalmente, pero el publico se entusiasma y la gente de la U, que es especial, el miércoles llenará el estadio“.

Por su parte, el otrora defensor central Marcos González advierte que Independiente también llegará con desgaste físico al duelo por Sudamericana. “Ellos jugaron con River, tienen que viajar, será un desgaste pero puede ser un buen partido para la U“.

Mientras que para el ex técnico azul César Vaccia, más que el cotejo internacional, a su juicio lo que debe importarle a U de Chile es ir por el título en Liga de Primera. “Siempre es bueno ganar, antes de un partido internacional. Pero lo importante es que la U tiene ganar sus partidos en casa y si se da la lógica va a pillar y sobre pasar a Coquimbo“, finalizó.

¿Cuándo es el desafío internacional?

El encuentro de ida por octavos de final en Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se disputará este miércoles 13 de agosto, a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

