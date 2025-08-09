Universidad de Chile logró una importante goleada por 4-1 ante Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, donde una de las grandes figuras fue Lucas Assadi.

El volante de los azules se anotó con un gol y una asistencia, siendo el más aplaudido por los 34 mil hinchas que asistieron al Estadio Nacional, en algo que aplaudió el técnico Gustavo Álvarez.

Un técnico que hace un tiempo había entregado una dura crítica al jugador, de manera de invitarlo a despertar, pero que con el correr de los días pareciera que fue lo mejor.

En ese sentido, Assadi es figura y protagonista con la U, por lo que Gustavo Álvarez asegura que como cuerpo técnico celebran lo que ha evolucionado con el equipo.

Lucas Assadi marca el despertar con U de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Un tirón de orejas que pasó a realidad…

Fue en conferencia de prensa donde Gustavo Álvarez fue consultado por la situación de Lucas Assadi en Universidad de Chile, donde ahora es titular indiscutido, dándole vuelta la mano.

“Jugadores que aumentan la consideración en un plantel y pasan de no convocados a ser titulares hay muchos casos, es frecuente por la dinámica de la competencia en el futbol profesional. Lo de Lucas es más llamativo por sus condiciones”, explicó el DT.

“No recuerdo cuando dije que cuando las jugadas talentosas las haga en forma regular y sostenida se iba a transformar en buena opción y fue lo que ha pasado. Suceden cosas, los jugadores jóvenes van madurando y me provoca alegría. La evolución de todo jugador es una alegría”, cerró.