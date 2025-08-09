Universidad de Chile regresó de la mejor manera a los triunfos en la Liga de Primera 2025, luego de golear por 4-1 a Unión Española lo que le permite volver a meterse en la pelea por el título.

Los azules pudieron contar en la cancha con los dos refuerzos que llegaron a la segunda parte de la temporada en el mercado de fichajes, donde Felipe Salomoni fue titular, mientras que Sebastián Rodríguez inició desde el banco de suplentes.

Todo, luego de una polémica semana con el técnico Gustavo Álvarez, quien pidió un delantero para poder cerrar su plantel, algo que la dirigencia de Azul Azul no le pudo cumplir.

Con el tema de Eduardo Vargas que generó polémica en el interior del club, fue el propio entrenador el que ahora pidió ponerle una lápida a todo y seguir adelante por el camino.

Álvarez pide pensar en el futuro con la U

Fue tras el partido donde Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports, donde el periodista Marcelo Díaz le volvió a tomar el tema del mercado de refuerzos, que tuvo en polémica a la U.

Fue el momento cuando el entrenador sacó una pala para sepultar todo lo que se habló o quedó como una deuda, para explicar que ya dio vuelta la página y con este plantel a pelear por el título.

“Ya está cerrado, no me parece que haga bien seguir hablando del tema, nos tenemos que enfocar ya en el partido del miércoles, recuperarnos ahora y ya salir del vestuario pensando en el partido del miércoles que es muy importante”, explicó.