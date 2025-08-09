Universidad de Chile vivió un partido lleno de emociones en el encuentro donde tuvo que recibir a Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, jugado en el Estadio Nacional.

Los azules tuvieron que batallar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos con un marcador favorable por 4-1, lo que le permite meterle presión a Coquimbo Unido en la lucha por el título.

Eso sí, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez tuvieron que apretar bien el acelerador, ya que comenzaron perdiendo con un gol de penal de Pablo Aránguiz.

Tras eso, poco a poco fueron despertando, donde con goles de Javier Altamirano, Lucas Di Yorio, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras, lograron sumar sus tres conquistas que le permitieron volver al triunfo y decir que están vivos en la parte alta.

La U tuvo que despertar para golear

Universidad de Chile vio con sorpresa cuando a los 13 minutos Pablo Aránguiz celebró el gol de Unión Española ante todos los hinchas azules, que veían impactados su anotación.

Por lo mismo, tuvieron que surgir la figuras de Charles Aránguiz y Javier Altamirano, pero, sobre todo, la de Lucas Assadi, que fueron claves para dar vuelta el marcador.

Fue en el minuto 28, cuando desde el sector derecho Hormazábal sacó un centro atrás en el área, el que controló de espaldas Charles Aránguiz y le dejó en bandeja para que Altamirano marcara el 1-1.

Ya en el segundo tiempo, Lucas Assadi se puso en la espalda al equipo de la U, donde con un tremendo contragolpe, dejó solo a Di Yorio quien no tuvo problemas para anotar el 2-1.

Fue en el minuto 78, cuando de un zapatazo desde el fondo de Castellón, que la defensa de Unión no pudo despejar, y apareció Lucas Assadi para definir de mejor manera y anotar el 3-1.

Cuando parecía partido terminado, el Tucu Contreras aprovechó una jugada para fusilar de un tiro a Martín Parra, con lo que se decretó la goleada por 4-1.

Con este nuevo triunfo de la U salta a los 38 puntos, con tres unidades menos que Coquimbo Unido (41) que juega el domingo ante Cobresal, pero le mete presión en lo alto.

Por su parte, Unión Española sigue complicada con 13 unidades, en la penúltima posición de la tabla de posiciones, en zona de descenso.

La previa

Universidad de Chile enfrenta a Unión Española por la fecha 19 de la Liga de Primera, en un duelo trascendental por la pelea por el título en la Liga de Primera 2025.

Los azules, luego de su última derrota por 1-0 ante Cobresal, quedaron seis puntos abajo de Coquimbo Unido en la tabla de posiciones, por lo que tienen una nueva oportunidad para acercarse.

Por lo mismo, la U enfrentará a los hispanos con la idea de poder acortar terreno, teniendo en cuenta que los Piratas jugarán el domingo en la altura de El Salvador, ante Cobresal.