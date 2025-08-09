Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Assadi hace brillar a U de Chile en goleada sobre Unión Española: vuelve a la pelea

El volante azul se puso al equipo como mochila, para dar vuelta el marcador y meterle presión a Coquimbo Unido.

Por Cristián Fajardo C.

© Guillermo Rivas / Emisora BullangueraLucas Assadi fue protagonista del triunfo de la U.

Universidad de Chile vivió un partido lleno de emociones en el encuentro donde tuvo que recibir a Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, jugado en el Estadio Nacional.

Los azules tuvieron que batallar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos con un marcador favorable por 4-1, lo que le permite meterle presión a Coquimbo Unido en la lucha por el título.

Eso sí, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez tuvieron que apretar bien el acelerador, ya que comenzaron perdiendo con un gol de penal de Pablo Aránguiz.

Tras eso, poco a poco fueron despertando, donde con goles de Javier Altamirano, Lucas Di Yorio, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras, lograron sumar sus tres conquistas que le permitieron volver al triunfo y decir que están vivos en la parte alta.

Lucas Di Yorio también marcó por la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U tuvo que despertar para golear

Universidad de Chile vio con sorpresa cuando a los 13 minutos Pablo Aránguiz celebró el gol de Unión Española ante todos los hinchas azules, que veían impactados su anotación.

Por lo mismo, tuvieron que surgir la figuras de Charles Aránguiz y Javier Altamirano, pero, sobre todo, la de Lucas Assadi, que fueron claves para dar vuelta el marcador.

Fue en el minuto 28, cuando desde el sector derecho Hormazábal sacó un centro atrás en el área, el que controló de espaldas Charles Aránguiz y le dejó en bandeja para que Altamirano marcara el 1-1.

Ya en el segundo tiempo, Lucas Assadi se puso en la espalda al equipo de la U, donde con un tremendo contragolpe, dejó solo a Di Yorio quien no tuvo problemas para anotar el 2-1.

Lucas Assadi fue el gran protagonista de la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Fue en el minuto 78, cuando de un zapatazo desde el fondo de Castellón, que la defensa de Unión no pudo despejar, y apareció Lucas Assadi para definir de mejor manera y anotar el 3-1.

Cuando parecía partido terminado, el Tucu Contreras aprovechó una jugada para fusilar de un tiro a Martín Parra, con lo que se decretó la goleada por 4-1.

Con este nuevo triunfo de la U salta a los 38 puntos, con tres unidades menos que Coquimbo Unido (41) que juega el domingo ante Cobresal, pero le mete presión en lo alto.

Por su parte, Unión Española sigue complicada con 13 unidades, en la penúltima posición de la tabla de posiciones, en zona de descenso.

Mira los goles:

La previa

Universidad de Chile enfrenta a Unión Española por la fecha 19 de la Liga de Primera, en un duelo trascendental por la pelea por el título en la Liga de Primera 2025.

Los azules, luego de su última derrota por 1-0 ante Cobresal, quedaron seis puntos abajo de Coquimbo Unido en la tabla de posiciones, por lo que tienen una nueva oportunidad para acercarse.

Por lo mismo, la U enfrentará a los hispanos con la idea de poder acortar terreno, teniendo en cuenta que los Piratas jugarán el domingo en la altura de El Salvador, ante Cobresal.

Terminó el partido

Universidad de Chile vence por 4-1 a Unión Española.

Se mete otra vez a la pelea y queda a 3 puntos de Coquimbo Unido.

Gracias por seguir el triunfo azul con Redgol

Minuto 84

Gooooooooooooooooool de la U

Rodrigo Contreras fusila a Parra y marca el 4-1 de los azules en el Nacional.

Mira el gol de Assadi

Minuto 78

GOOOOOOOOOL DE LA U!!!

Lucas Assadi hace gritar de emoción a los 34 mil espectadores que llegaron al Estadio Nacional, donde marca el 3-1 con un error de la defensa de Unión Española.

Lo celebró como un ninja nuevamente

Minuto 76

Hay cambios para los aplausos en el Estadio Nacional.

En Universidad de Chile abandonan Marcelo Díaz y Lucas Di Yorio.

Ingresan Sebastián Rodríguez y el Tucu Contreras.

Minuto 63

Lucas Di Yorio se iba mano a mano otra vez, pero esta vez choca contra Parra y en la definición se le va por poco al delantero de la U.

El jugador cayó pidiendo asistencia, lo mismo que el portero. Se mantiene el triunfo de la U por 2-1.

Mira el gol de Di Yorio

Minuto 55

Gooooooooooooooooooool de Universidad de Chile

Lucas Di Yorio no perdona al portero Parra y en un mano a mano le da el 2-1 para los azules ante Unión Española.

Minuto 50

Hay reclamos por penal.

Jeraldino se iba mano a mano contra Castellón, quien se pasa a Poblete y cuando va a disparar Marcelo Díaz le toca la pelota justo para evitar el segundo gol de la visita.

Vuelven los jugadores

Los jugadores listos para comenzar el segundo tiempo, donde Universidad de Chile no tiene cambios.

Por su parte, en los hispanos sale Marín y entra Agustín Nadruz.

Comienza el segundo tiempo donde hay empate 1-1.

Terminó el primer tiempo

Fin de los primeros 45 minutos, donde U de Chile empata 1-1 ante Unión Española.

Te dejamos la celebración de Javier Altamirano como Luffy de One Piece (FOTO: U de Chile)

Minuto 45

Tiempo cumplido: se jugarán 3 minutos adicionales en el Nacional.

U de Chile 1 vs. U. Española 1

Revisa el gol de la U

Minuto 28

Gooooooooooooooooool de Universidad de Chile

Javier Altamirano logra derrotar a Parra para marcar el 1-1 ante Unión Española.

Charles le aguantó una pelota de espalda y dejó en mejor posición al volante quien marcó y a celebrar.

Minuto 24

Lucas Di Yorio ahora casi marca el empate, pero estuvo fenomenal el arquero Martín Parra.

Unión 1 - U de Chile 0

Revisa el gol de Unión Española

Minuto 20

La U busca con todo el empate, ahora una contra de Assadi y que finalizó Poblete, por poco no fue la igualdad de los azules.

Sigue ganando Unión Española por 1-0 a la U

Minuto 12

Gooooooooooooooooooooooooool de Unión Española.

Pablo Aránguiz derrota de penal a Gabriel Castellón y marca el 1-0 ante Universidad de Chile.

Minuto 10

Hay penal, pero para Unión Española, por falta de Salomoni dentro del área.

La foto:

Minuto 9

La U reclama penal a Charles Aránguiz, mientras que el árbitro dice juegue, juegue. El VAR, en esta oportunidad, no llamó.

Reclamos de los hinchas

Las rejas y laberintos dificultan el acceso al Estadio Nacional, donde hay muchos hinchas todavía fuera del reducto:

Minuto 4

Jeraldino casi sorprende con un cabezazo a Gabriel Castellón, donde se fue por poco desviado. Pese a todo, después se marcó posición de adelanto.

Minuto 1

Lucas Di Yorio tiene su primera jugada de peligro, le gana a Vidal y por poco no marca el primer gol. El argentino tiene una rodillera en la pierna izquierda.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan en el Estadio Nacional Universidad de Chile vs Unión Española.

La U saluda a sus hinchas

Los equipos a la cancha

Los equipos salen a la cancha del Estadio Nacional, donde no está lleno el estadio, pero viene llegando el público.

Se viene el duelo ante Unión Española.

Regalos por el Día del Niño

La barra de Universidad de Chile regala en los ingresos a los niños bullangueros, libros para pintar y dulces:

Los niños presentes

Los equipos trabajan fuera de la cancha

Ambos planteles realizan trabajos fuera de la cancha del Estadio Nacional, donde recibieron instrucciones de hacer ejercicios en sus camarines.

Formación de Unión Española

Así llegó Unión

Poco a poco llegan los hinchas

Unión le pone música al camarín

Parte médico de la U

Maximiliano Guerrero: esguince de tobillo. En rehabilitación.

Matías Sepúlveda: desgarro de sóleo. En rehabilitación

Formación de la U

Los citados de la U

  • Lista de citados: 
  • 1.- Cristopher Toselli
  • 2.- Franco Calderón
  • 5.-Nicolás Ramírez
  • 6.-Nicolás Fernández
  • 8.-Israel Poblete
  • 9.-Leandro Fernández
  • 10.-Lucas Assadi
  • 11.-Nicolás Guerra
  • 14.-Sebastián Rodríguez
  • 15.-Felipe Salomoni
  • 17.-Fabián Hormazábal
  • 18.-Lucas Di Yorio
  • 19.- Javier Altamirano
  • 20.-Charles Aránguiz
  • 21.-Marcelo Díaz
  • 22.-Matías Zaldivia
  • 25.-Gabriel Castellón
  • 27.-Rodrigo Contreras

Un ex azul

Bianneider Tamayo enfrentará por primera vez a Universidad de Chile, luego de salir a préstamo desde los azules a Unión Española:

El último partido victoria azul

Novedad con Charles Aránguiz

En la U destacan que, si bien hay un contrato por cumplimiento de minutos para la renovación, ya hay casi un acuerdo con Charles Aránguiz para que siga siendo jugador de los azules.

Hoy será titular, luego de dos partidos fuera del once estelar.

Formación tentativa de la U

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni en la defensa; Israel Poblete, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz en los volantes; Javier Altamirano, Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.

La U ya está en el Nacional

Los azules ya arribaron al reducto en Ñuñoa, donde Lucas Di Yorio estará presente y será titular ante Unión Española, dejando en segundo plano la operación a su rodilla izquierda.

Así está el Nacional

Tabla de posiciones:

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera, donde a esta hora se juega el Huachipato vs Unión La Calera, que empatan sin goles:

¿A qué hora juega la U. de Chile vs. Unión Española y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Unión Española, juegan este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Regresos en la U

Universidad de Chile tendrá los regresos de Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Lucas Di Yorio.

Bienvenidos Redgoleros

Sean bienvenidos al minuto a minuto del encuentro en que Universidad de Chile enfrenta a Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.

Un duelo que puede marcar a los azules en la pelea por el título, donde están seis puntos abajo de Coquimbo Unido. Por el otro lado, los hispanos llegan necesitados de puntos para poder escapar de la zona de descenso.

