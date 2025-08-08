Universidad de Chile trabaja pensando en Unión Española luego de una amarga semana. Claro que lo bueno es que recuperará a un jugador muy importante para Gustavo Álvarez.

El Romántico Viajero sufrió una inesperada y dolorosa derrota frente a Cobresal, la cual los alejó del líder Coquimbo Unido y llenó de dudas a los Azules. Por esta razón, ante los Hispanos están obligados a sumar los 3 puntos para presionar a los Piratas.

El esperado regreso en U. de Chile

Mucho se ha cuestionado si Universidad de Chile tiene un plantel adecuado para luchar en la Liga de Primera y en la Copa Sudamericana. Lo cierto, es que los dirigidos no les sobra mucho y cada pieza del equipo es muy importante para el entrenador.

De cara al duelo frente a Unión Española, Gustavo Álvarez recupera a un jugador que le ha ayudado mucho durante la presente temporada: Nicolás Ramírez. De acuerdo a Bolavip Chile, el defensor ya superó sus problemas físicos y entrena con normalidad en el CDA.

El pasado 12 de julio, Ramírez sufrió la luxación de su hombro derecho en el Superclásico ante Colo Colo cuando se jugaba el primer minuto de partido. Desde entonces, no pudo ser opción para Álvarez, quien tuvo que modificar la defensa.

Ahora con un Ramírez ya recuperado, Universidad de Chile gana en variantes que le permitirán mayor flexibilidad a Gustavo Álvarez. Si bien es poco probable que sea titular ante Unión Española, podría sumar minutos para llegar con rodaje al choque con Independiente.

Ramírez no juega desde el 12 de julio. Imagen: Photosport

El Romántico Viajero enfrenta a Unión Española este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, mientras el miércoles 13 de este mismo mes recibe a las 20:30 horas a Independiente por la Copa Sudamericana, también en Ñuñoa.