U. de Chile es uno de los equipos que más movimientos tuvo en el mercado de fichajes. Pensando en la Liga de Primera y la Copa Sudamericana, los azules sumaron a Sebastián Rodríguez y Felipe Salomoni, y le abrieron la puerta de salida a siete jugadores, entre ellos Julián Alfaro.

El caso de Alfaro es muy particular. El delantero dejó Magallanes y volvió al Romántico Viajero a principios de año, siendo el primer refuerzo que concretó Gustavo Álvarez para la temporada 2025. Sin embargo, tuvo un primer semestre muy opaco, donde apenas jugó seis partidos.

Es por eso que pidió salir del equipo y terminó partiendo a préstamo a Everton, donde espera tener muchos más minutos. Julián Alfaro ya debutó en el elenco viñamarino, donde suma 35′ en dos fechas, y ahora contó lo difícil que fue su paso por la U y cómo decidió salir.

“No sé si no era el momento indicado, pero siento que hay muchas cosas que jugaron en contra. Cuando llegué me lesioné, después me pasa otra lesión y ahí uno va perdiendo terreno, hay compañeros que estaban en buen nivel y lo hacen bien, y me tocó esperar”, relató en D Sports.

Julián Alfaro habló sobre su salida de U. de Chile: se fue a préstamo a Everton | Photosport

ver también Qué dejó el cierre del libro de pases: todos los movimientos del mercado de fichajes chileno

Julián Alfaro se sincera tras su salida de U. de Chile

“No quise seguir… Luché bastante rato por tener más minutos, pero, lamentablemente, no fue como quería. Ahora, busqué la opción en Everton, necesito consolidarme y hacer una buena campaña en este semestre“, declaró Julián Alfaro.

Publicidad

Publicidad

Junto con el ahora delantero de Everton, seis otros jugadores salieron de la U en este mercado de fichajes. Se trata de Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, Renato Huerta (partieron a U. Española), Gonzalo Montes (Montevideo City Torque), Agustín Arce (Limache) y José Castro (Huachipato).