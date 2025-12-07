Con mucho asombro se tomó el cambio de tono del técnico Gustavo Álvarez en su despedida de Universidad de Chile, luego que no quiso responder sobre su salida y apuntó a que falta una conversación.

Si bien en la interna se sabe que el entrenador argentino puede partir, en el aire quedó la sensación de una variación en su discurso, donde no fue tan potente como en la conferencia de prensa en el CDA cuando lanzó el bombazo.

Por lo mismo, ahora fue Juan Cristóbal Guarello el que hizo un llamado a poner atención con lo que puede pasar en los próximos días en Universidad de Chile y si entrenador.

En ese sentido, también apuntó que no fue claro en su última declaración en Iquique, por lo que pueden existir novedades que deben seguir atentos los hinchas.

Gustavo Álvarez no quiso hablar de su salida de la U. Foto: Alex Diaz/Photosport

ver también Michael Clark deja la puerta abierta a Gustavo Álvarez: la voltereta que ilusiona a U de Chile

¿Gustavo Álvarez se da una voltereta en la U?

Fue en Tele 13 donde Juan Cristóbal Guarello analizó las palabras de Gustavo Álvarez, cuando se le volvió a preguntar por su salida anticipada en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“La verdad que lo de Gustavo Álvarez el día lunes, previo al partido contra Coquimbo Unido, dijo que la U necesitaba otro entrenador, que era un ciclo terminado y ahora se retrae un poco, no es claro”, explicó.

Pese a esto, asegura que sus declaraciones le jugaron mal a su plantel, quienes no lograron alcanzar la Copa Libertadores, uno de los objetivos que se habían planteado.

“Las palabras no ayudaron para nada, las palabras de Álvarez del lunes fueron inoportunas, se pudieron decir ahora y no cuando le faltaban por disputar 6 puntos: la U quedó fuera de Copa Libertadores”, finalizó.

Publicidad

Publicidad