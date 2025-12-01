El primer descenso en la Liga de Primera se consumó este domingo, porque Unión Española perdió ante O’Higgins y tendrá que jugar en la Primera B en 2026.

Los hispanos tenían que vencer a los rancagüinos en Santa Laura para mantener opciones de seguir en la categoría de honor, pero cayeron por 4-2 y se sentenció su negro futuro.

A falta de una fecha para el final del Campeonato Nacional el equipo de Santa Laura no tiene chances, ya que quedó a cinco unidades de Everton con apenas tres puntos en juego.

La grave acusación de Guarello contra Unión Española

Unión Española se fue al descenso y aquello fue analizado por Juan Cristóbal Guarello, quien hizo una fuerte acusación contra el equipo de colonia, apuntando al actuar de sus planteles.

“Unión Española… si ustedes hacen el racconto y miran hacia atrás, debe ser el equipo con más camas en la historia del fútbol chileno en los últimos 15 años“, dijo en La Hora de King Kong, acerca del comportamiento de los jugadores con los entrenadores.

“No lo digo por esta temporada. Qué manera de comerse entrenadores los planteles de Unión Española, no este plantel, sino que muchos para atrás. Se transformó en una normalidad”, agregó el periodista.

Unión Española se fue a la B. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Por último, Guarello culpó al manejo en la lejanía de Jorge Segovia, quien es el dueño de Unión Española pero vive en España y no viaja a Chile con regularidad.

“¿Por qué pasa eso? Porque Segovia no está en Chile. El responsable de Unión Española no vive en Chile. Mientras no esté en Chile un responsable verdadero, un tipo al que le duele el bolsillo, un tipo que sufre por el asunto… mientras sean funcionarios, gente a contrata, aves de paso, Unión Española no va a mejorar. Con esta misma política el próximo año en la B no va a poder subir, porque el Ascenso es una carnicería”, cerró.

