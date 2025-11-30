Unión Española vivió una de sus jornadas más tristes y selló su descenso a la Primera B. Sabino Aguad, gerente general del club, hizo una autocrítica por este fracaso.

Los Hispanos estaban obligados a vencer a O’Higgins para seguir soñando con la salvación, pero la derrota ante el Capo de Provincia, sumado con las victorias de Iquique y Limache, hicieron que los de Santa Laura perdieran la categoría por segunda vez en su historia.

La autocrítica de Unión Española

Luego de caer ante O’Higgins, en Unión Española se vivió un ambiente de funeral. Hubo que esperar bastante para que alguien del camarín local saliera a hablar y quienes decidieron dar la cara ante el difícil momento fueron Gonzalo Villagra, entrenador, y Sabino Aguad, gerente general.

Aguad lamentó los diversos inconvenientes que sufrieron durante la temporada. El directivo fue consultado sobre una autocrítica por la nefasta campaña, ante lo cual hizo una sincera reflexión.

“A la rápida si me dicen, no haber tenido estadio, haber fallado con los refuerzos de inicio de temporada, ya sea por lesiones que no se acostumbraron al club y haber tenido errores durante el año quizás de no sé qué otra cosa. Prefiero esperar para hacer un análisis tranquilo“, indicó el gerente general de Unión Española.

Los Hispanos no pudieron contar con el Estadio Santa Laura al inicio del 2025 por trabajos en el recinto. De hecho, las luminarias todavía no están listas. En el primer semestre arribaron jugadores como Nicolás Díaz, Matías Suárez y Cris Montes, pero todos ellos se fueron en la segunda parte del año.

“Creo que no tener estadio, los refuerzos del primer semestre con sus lesiones, por no ambientarse, nos pasó la cuenta para el segundo semestre“, remarcó Sabino Aguad luego del descenso de Unión Española.