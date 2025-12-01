Unión Española sentenció su doloroso descenso este pasado domingo en el estadio Santa Laura, pero junto al oscuro momento histórico para los hispanos y el fútbol chileno es sí, otro hecho particular se llevó las miradas en la tribunas.

Es que tal como informó RedGol, tras bambalinas fue protagonista el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien se enfrascó en un altercado con dos espectadores.

Durán, quien asistió al duelo como hincha de Unión Española, increpó a dos asistentes que estaban en la tribuna con los colores de O’Higgins. Los hinchas celestes no estaban autorizados para ingresar…

Lo curioso es que los supuestos hinchas se encontraban en completo orden, sin molestar a nadie. Más aún, ni siquiera los fanáticos hispanos en el sector manifestaban alguna molestia. Pero Durán los expulsó del lugar, llamando a Carabineros.

Ridículo show en Santa Laura

Pero el hecho tuvo un vuelco más curioso tras lo informado por el club rancagüino: no se trataba de hinchas de O’Higgins, sino uno de los médicos y el utilero de los celestes. Es decir, nunca fueron hinchas sin autorización para acudir al estadio.

De hecho, según informó Radio Cooperativa, en el mismo sector se encontraba jugadores fuera de citación e incluso familiares de los futbolistas del cuadro rancagüino.

Así, el fútbol chileno suma un nuevo bochorno en la fallida lucha por erradicar la violencia de los estadios, en una actividad donde se han visto estadios vacíos y los hinchas visitantes ya son casi una leyenda… cambios de horarios y fechas, partidos que no reciben los permisos y un largo etc…

Qué tiempos aquellos donde sí, ocurrían incidentes, pero amigos o familiares de distintos equipos podían ir juntos al estadio para duelos entre sí o incluso de otros clubes, sólo a ver fútbol.

