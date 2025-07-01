Bono de bienvenida Campeónbet en Chile: hasta $150.000 en Agosto 2025

Te presentamos el bono de bienvenida Campeónbet para desbloquear para deportes hasta $150.000 CLP y una apuesta gratis de $10.000.

Para reclamar el bono de bienvenida Campeónbet, los nuevos usuarios del operador en Chile deberán crear una cuenta y realizar un primer depósito. Existe una promoción para el mercado de deportes así como para el de casino.

¿Cuál es el bono de bienvenida de Campeónbet?

La casa de apuestas ha preparado una oferta de bienvenida para sus nuevos usuarios en Chile del 100% de su primer depósito y por hasta $150.000 y que podrás usar en el apartado de casino. Incluído en ello está una apuesta gratis (freebet) de $10.000.

Entre tanto, el operador también ofrece un bono para casino del 100% de tu depósito por hasta $425.000 CLP e incluidos recibirás 200 giros gratis (free spins).

¿Qué te dan por registrarte en Campeónbet?

La oferta de Campeónbet contempla bonos de bienvenida para los apartados de deportes y casino, con promociones atractivas para los nuevos usuarios en Chile:

¿Cómo obtener el bono de bienvenida en Campeonbet?

Si tienes 18 años o más, podrás reclamar un bono de bienvenida Campeónbet pero previamente deberás completar tu registro y tu primer depósito. La manera de reclamar la promoción es la siguiente:

Ingresa aquí al portal oficial de Campeónbet Haz clic en ‘Regístrate’ Escribe tu correo electrónico y elige una contraseña Si lo tienes usa el código promocional Campeonbet Haz check en los Términos y Condiciones y luego presiona ‘Continuar’ Revisa tu correo electrónico y verifica tu cuenta Realiza tu primer depósito de mínimo $5.000 CLP y reclama tu bono de bienvenida Campeónbet

Términos y condiciones del bono de bienvenida de Campeonbet

Al intentar reclamar el bono Campeónbet deberás no solo registrarte y completar un primer depósito. También deberás cumplir una serie de requisitos que relacionamos a continuación:

Depósito mínimo de $5.000 CLP o su equivalente en otra moneda para reclamar el bono de Bienvenida junto con la apuesta gratis Si eliges la oferta de Campeónbet para deportes entonces la podrás usar en apuestas deportivas. Oferta válida solo por una vez y solo con el primer depósito El bono y la apuesta gratis se acreditarán en tu cuenta de usuario después de hacer tu primer depósito, pero debes seleccionar el bono en la página de depósito El monto máximo de apuesta que un jugador puede colocar con el bono Campeónbet es igual al monto del depósito Si un jugador deposita más de lo requerido para activar el bono máximo, el monto que recibirá para la oferta es de $150.000 CLP El requisito de apuesta para liberar el bono de bienvenida Campeónbet es de 7x sobre el monto total (Depósito + Bono) antes de intentar cualquier retiro Las apuestas realizadas para liberar el bono deben ser simples o múltiples (combinadas) Las apuestas deben ser mínimo de cuota 1.50 o superior. Si es combinada una selección debe ser de cuota 1.50 o superior En las apuestas realizadas sobre el mismo resultado, solo la primera contará Las apuestas anuladas/canceladas, apuestas “Draw No Bet”, apuestas con margen 0%, apuestas cobradas o apuestas realizadas con una Apuesta Gratis no cuentan para el rollover Solo cuentan las apuestas en Fútbol, Baloncesto, Hockey sobre Hielo y Tenis Tienes hasta 30 días para cumplir el requisito de apuesta después de la recepción del bono

Para más términos y condiciones relacionados con el bono de bienvenida Campeónbet visita el portal oficial del operador.

Ventajas del bono de bienvenida Campeónbet

La oferta de Campeónbet para sus nuevos usuarios es una excelente opción en el mercado chileno, principalmente por su alto monto de hasta $150.000 CLP que incluye una apuesta gratis de $10.000.

Podrás reclamar el bono Campeónbet con un primer depósito de mínimo $5.000 CLP, aunque podrás solamente usarlo en deportes como fútbol, baloncesto, hockey sobre hielo y tenis.

Una excelente noticia es el requisito de apuesta o rollover bajo de siete veces (7x) y el tiempo estimado para liberarlo, pues tienes hasta 30 días para conseguirlo.

¿Vale la pena el bono de bienvenida de Campeonbet?

El monto del bono de bienvenida Campeónbet es uno de los más competitivos del mercado chileno. Aunque no es el más alto en compañía la oferta de otros operadores, si es bastante atractivo.

Y esto básicamente por sus sencillos requisitos para liberarlo con apenas un rollover de 7x, o el plazo de 30 días para completar dicho requisito de apuesta.

Es interesante que solo puedas liberar el bono con apuestas en fútbol, baloncesto o tenis, pues esto te permitirá enfocarte en los principales torneos y jugadores para conseguir liberar el bono.

Si prefieres el bono para casino, el monto es igual de competitivo con hasta $425.000 CLP e incluye 200 giros gratis. Así las cosas, la oferta de bienvenida del operador es bastante atractiva para todo tipo de jugadores.

Preguntas frecuentes del bono de bienvenida Campeónbet

¿Cómo cobrar el bono de bienvenida Campeónbet?

Antes de poder cobrar el dinero que consigues con el bono de bienvenida debes cumplir con el requisito de apuesta de 7x y hacerlo dentro de los 30 días posteriores a su recepción.

¿Cómo conseguir un bono en Campeónbet?

Regístrate como usuario nuevo en Chile y completa un primer depósito de mínimo $5.000 CLP.

¿Quién puede usar este bono de bienvenida?

Todos los usuarios nuevos, mayores de 18 años, que se registren correctamente en la página web del operador y que verifiquen su cuenta.

¿Qué hacer si ya tenés una cuenta en Campeónbet?

Si ya tienes una cuenta y no haz usado el bono de bienvenida podrás hacerlo siempre y cuando realices tu primer depósito. Si ya lo usaste, podrás acceder a más de diez promociones adicionales.

¿Cómo liberar el bono de bienvenida Campeonbet?

Realizando apuestas sencillas o combinadas con cuotas de mínimo 1.50 o superiores.