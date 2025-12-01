Se comienza a mover el mercado en el fútbol chileno y un nombre que siempre suena en las bancas es el de Mario Salas. El Comandante tuvo un año para el olvido en la Primera B y no sobrevivió a la banca de Temuco.

Había llegado como el gran fichaje del Pije a principio de año, respaldado en la clasificación a Copa Libertadores con Ñublense en 2024, pero el DT vivió una pesadilla en los albiverdes. Dejó Temuco y de ahí se le perdió la pista.

Pero hoy nuevamente comienza a sonar fuerte su nombre y también en un popular club de Primera B. Esta vez, el interés es real, ya que recientemente un club que dijo adiós a la liguilla del ascenso se quedó sin entrenador.

¿Mario Salas vuelve a un viejo amor?

Patricio Barrera, el Grillo del Gol, anunció en Radio ADN que Mario Salas se acerca a la banca de Santiago Wanderers con miras al 2026. El equipo caturro busca al sucesor de Domingo Sorace.

Mario Salas en Temuco /Photosport

“En Valparaíso se ilusionan con una opcion uno que conoce el club, Mario Salas. Ya hay candidatos para asumir bancas y hay que prepararse rápido en la B”, dijo el relator de TNT Sports.

Mario Salas jugó en los caturros en el año 1999, aunque se siente identificado con Everton, club con el cual se inició como jugador. Sin embargo, habitualmente suena en los mercados del fútbol chileno, dado sus pergaminos como DT.

Salas fue bicampeón con U Católica en 2016, además de tener grandes campañas con Huachipato y Ñublense. Eso sí, su última aventura en Deportes Temuco lo tuvo peleando el descenso, por lo que busca su revancha rápidamente en el fútbol chileno.