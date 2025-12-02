Universidad de Chile ha comenzado a asumir hace algunos días la partida del técnico Gustavo Álvarez para la temporada 2026, algo que fue confirmado por el propio entrenador en una conferencia de prensa.

Si bien quedan por disputar dos encuentros en la Liga de Primera, ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique, estos marcarán el destino internacional de la U para el próximo año.

Por lo mismo, en el cuadro bullanguero no quieren perder tiempo y adelantan la negociación con el candidato número uno que es Francisco Meneghini, con una carta bajo la manga.

Esto, porque, según confirma El Mercurio, el entrenador está lejos de una renovación con O’Higgins, donde incluso ya hay un nombre en carpeta para reemplazarlo de parte de los nuevos dueños del club.

Francisco Meneghini tuvo un fuerte encontrón con los nuevos dueños de O’Higgins. Foto: Andrés Pina/Photosport

Los nuevos dueños de O’Higgins tienen otro nombre en carpeta

El citado medio revela un quiebre que existe entre el entrenador Meneghini con los nuevos dueños de O’Higgins, donde incluso ya se habla de Mariano Soso para reemplazarlo, algo que mira la U como una oportunidad para ofrecer su equipo.

“Paqui Meneghini tiene contrato hasta diciembre, pero sus nuevos dueños -Grupo “Caliente”, liderado por el representante Christian Bragarnik- no lo han citado para negociar su renovación de contrato. Es más, el trascendido en Rancagua es que el plan de los dueños es incorporar un DT de su corral, como Mariano Soso”, explican.

Es más, hay un punto de quiebre en la relación que ya los mantuvo a distancia, pero que hoy es clave a la hora de buscar una renovación en el plantel que pelea un cupo a la Copa Libertadores.

“Meneghini, conviene recordar, se molestó en el mercado de invierno cuando la dirigencia le incorporó dos futbolistas representados por Bragarnink que él no había solicitado: Maxi Romero y Francisco González. Siguió adelante para completar el año de contrato que había pactado con la familia Abumohor, los antiguos dueños de O’Higgins”, detallaron.

