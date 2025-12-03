Comienza a armarse el plantel de Colo Colo con miras a la temporada 2026, pese a que todavía les falta un partido para concluir con la actual campaña. Es que dos noticias sacuden las huestes albas y marcan la conformación del equipo.

La primera llegó desde Uruguay, donde se confirmó que Peñarol no hará uso de la opción de compra por el 80 por ciento del pase de Brayan Cortés, por lo que el iquiqueño regresará al Estadio Monumental, donde tiene contrato hasta fines del 2027.

No será el único. Pues además del “Indio” habrá otro arquero que debe regresar a Colo Colo y tendrá que pelear por mantenerse en el Primer Equipo para la temporada 2026, o caso contrario, se buscará una venta o un nuevo préstamo.

El otro arquero que regresa a Colo Colo

A través de su cuenta de Instagram confirmó que “a pesar de que no resultó como esperaba, sin duda fue la mejor experiencia que pude tener fuera de mi ciudad. La gente, los hinchas, sentí el cariño de las personas y me sentí en casa toda esta temporada”.

La referencia es para el meta Julio Fierro de 23 años, quien volverá a Colo Colo tras su buena campaña en Deportes Copiapó. “Me voy con el corazón lleno de buenos momentos y Copiapó en mi corazón siempre. Espero nos volvamos a encontrar pronto”, escribió.

El inconveniente que tiene el arquero es que debe resolver a la brevedad su futuro. Tiene contrato vigente con el Cacique hasta el 31 de diciembre de este año, y cuenta con dos opciones: partir definitivamente como agente libre o continuar en la institución.

Los números de Julio Fierro en 2025

TORNEO PJ MIN. GC INVICTO AMARILLAS ROJAS Liga de Ascenso 30 3.150 20 15 4 1 Liguilla 1 90 1 – – – Copa Chile 4 360 4 2 – –

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la 30° y última fecha en Liga de Primera, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental al Audax Italiano, este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

