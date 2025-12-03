Con el cierre de la Liga de Primera a la vuelta de la esquina, reaparece con luz propia el mercado de fichajes con miras a la temporada 2026, donde Colo Colo deberá definir cuántos jugadores saldrán del plantel y cuántos podrán llegar como refuerzos.

Una de las zonas donde deberá moverse Blanco y Negro en las próximas semanas para buscar incorporaciones será en la ofensiva, donde se esperan las salidas de futbolistas como el uruguayo Salomón Rodríguez o de Alexander Oroz, quien termina contrato este 31 de diciembre.

Entre los nombres que tiene en carpeta Colo Colo, hay uno que se despidió de su actual equipo en Argentina, donde además se coronó campeón, y que durante el mercado de fichajes de comienzos del 2025 se transformó en una obsesión que finalmente no se concretó.

Eterna obsesión de Colo Colo firmará en coloso sudamericano

La referencia es para el atacante colombiano Sebastián Villa, quien luego de conquistar la Copa Argentina con el humilde Independiente Rivadavia, anunció su salida del club pese a que tiene contrato con ellos hasta fines de junio del próximo año.

¿Su próximo destino? Nada menos que el último campeón de la Copa Libertadores como es el Flamengo. Una operación que según reveló el periodista Sebastián Srur en el canal de streaming Picado TV será multimillonaria.

“Villa está muy cerca de jugar la intercontinental con el Flamengo, ahora a fin de año. Por 8 millones de dólares. La semana que viene hay dos reuniones en Río de Janeiro, Villa está muy cerca del Flamengo”, afirmó el reportero. Una cifra imposible de competir para Colo Colo.

Los números de Sebastián Villa en 2025

TORNEO PJ MIN. GOLES ASIST. AMARILLAS ROJAS Apertura 2025 Argentina 17 1.523 4 4 2 – Clausura 2025 Argentina 15 1.288 1 2 3 1 Copa Argentina * 6 540 1 4 1

¿Cuándo juega Colo Colo?

Por la 30° y última fecha en Liga de Primera, el Cacique recibirá en el Estadio Monumental al Audax Italiano, este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

