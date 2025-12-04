¿Por fin llega su “salvador”? La gran noticia que recibe Colo Colo en el mercado de fichajes

A Colo Colo le resta un partido para terminar la temporada 2025 y será ante Audax Italiano, el cual debe ganar y después ponerse a rezar para clasificar a la Copa Sudamericana.

La victoria es el único resultado que le permite soñar al Cacique con entrar a la torneo internacional, aunque debe esperar que Cobresal pierda ante Ñublense en Chillán.

La suerte de Colo Colo en 2025 está echada, es por ello que en el estadio Monumental ya están pensando en el 2026 y miran el mercado de fichajes.

ver también Sentencian el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Hay que darle una oportunidad”

Colo Colo se vuelve a ilusionar con el fichaje de Matías Catalán

Una de las zonas donde Colo Colo ha tenido un bajo rendimiento en 2025 es la defensa, es por ello que pretenden reforzar la zaga para el próximo año.

El Cacique busca defensores y uno que viene sonando hace años en el cuadro popular es Matías Catalán, quien tiene contrato con Talleres de Córdoba, pero lo ponen en la lista de salida.

Matías Catalán está en el radar de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

El periodista Nacho Castellano, que sigue el día a día de la T, indicó que el cuadro que luchó por no descender en 2025 en Argentina tiene la idea de vender al ex seleccionado chileno, junto a Guido Herrera, Matías Galarza y Luis Angulo.

El pase de Matías Catalán está tasado en cerca de 750 mil dólares y ahora tendrá que entrar a negociar el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, para poder fichar al defensor que vienen siguiendo hace años en Colo Colo.

ver también Exigen una chance para el refuerzo goleador que ya llegó a Colo Colo: “Le daría la opción”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad