Universidad de Chile se prepara para la despedida de Gustavo Álvarez, quien dirigirá por última vez a los azules este sábado en la Liga de Primera, cuando visiten a Deportes Iquique.

Por lo mismo, ya se dio luz verde para buscar a su reemplazante, donde la tarea titánica cae sobre los hombros del director deportivo Manuel Mayo, quien tiene un plazo hasta Navidad.

Si bien el gran favorito es Francisco Meneghini, hay voces dentro del directorio que quieren subir la puntería para ir por un calado que es un anhelo de la dirigencia de Azul Azul: Nicolás Diez.

Tal como lo informó Redgol en la semana, ahora fue el periodista Gonzalo Fouillioux quien asegura que la U trabaja en forma silenciosa por este nombre en el mercado de fichajes.

Nicolás Diez está en el radar de U de Chile. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Nicolás Diez es el gran anhelo que busca la U

Nicolás Diez fue uno de los técnicos revelación esta temporada en el fútbol del otro lado de la Cordillera de Los Andes, donde logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors.

Pese a tener contrato hasta fines de 2027, Gonzalo Fouillioux, en en Balong Radio, confirmó que es el nombre que quieren en la U como un gran bombazo del mercado de fichajes.

Esto se basa en el conocimiento que tiene del fútbol chileno, donde jugó por largas temporadas, además que fue ayudante de Sebastián Beccacece en Universidad de Chile.

En ese sentido, lo deja como el gran rival que tiene Francisco Meneghini para dar el paso a la U, algo que se debe definir durante las próximas semanas en el CDA.

