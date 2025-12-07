¿Reemplazo de Popin? Deportes Limache amarra a su primer refuerzo para 2026

Deportes Limache cerró su participación en la Primera División 2025 de gran manera. Los tomateros derrotaron por 1-0 a La Serena, gracias a la anotación de su estrella, Daniel ‘Popin’ Castro, con lo que finalizaron el torneo en el 10° puesto con 31 unidades.

Esta es una gran campaña para los cerveceros, que lucharon con éxito por evitar el descenso en su primera temporada. Además, aún les queda un duelo clave por disputar: el próximo 10 de diciembre se enfrentarán a Huachipato por la final de la Copa Chile 2025, partido que podría otorgarles un lugar en la Copa Libertadores del próximo año.

El nuevo refuerzo de Deportes Limache:

Quizás pensando en este objetivo y en la posible salida de Popin Castro, Deportes Limache ya trabaja de cara a la temporada 2026 e incluso, según adelantó el periodista deportivo y especialista en mercado de pases, César Luis Merlo, en su cuenta de ‘X’ ya acordó a su primer refuerzo.

Se trata del delantero argentino Facundo Marín, de 25 años, proveniente de la Primera C del país trasandino. En 2025, Marín defendió la camiseta de Central Córdoba de Rosario. El atacante tuvo una gran campaña en la tercera categoría, anotando 9 goles que ayudaron a su club a terminar en el 3° puesto del grupo A y clasificar a la postemporada de ascenso, donde cayeron en cuartos de final ante Deportivo Español.

Adicionalmente, Marín fue el héroe del conjunto de Rosario en la Copa Argentina durante el primer semestre, al anotar tres goles a clubes de Primera División, Sarmiento de Junín (victoria 1-0), Gimnasia LP (1-1, 6-5 en penales) e Independiente de Rivadavia (derrota 2-1).

Si bien Marín no posee una destacada carrera en el fútbol profesional, en abril pasado conversó con el diario Olé y reconoció tener una historia particular. Además de haber hecho juveniles en Newell’s y jugar mayoritariamente en ligas regionales, señaló que en 2018 dejó el fútbol para dedicarse al fútbol sala (futsal), un momento del cual se arrepiente, pero que, sin embargo, hoy agrega que: “Hoy aplico muchas cosas del 40×20 (futsal) en el fútbol”.